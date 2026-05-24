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¡Un desastre para Alisha Lehmann! El Leicester Women desciende de la WSL tras una dolorosa derrota en la eliminatoria ante el Charlton
Desilusión en el Valley para los Foxes
Tras 120 minutos sin goles y bajo un calor intenso, las Foxes cayeron 2-1 en los penaltis ante el Charlton en la eliminatoria de ascenso. A pesar de que la portera Katie Keane detuvo dos lanzamientos, el Leicester falló cuatro de sus cinco intentos, y solo Olivia McLoughlin marcó. La eliminación supone el descenso del Leicester tras cinco años en la máxima categoría, mientras que el Charlton ocupará su plaza en la Superliga Femenina y el Leicester jugará en la WSL2.
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Sin su delantero estrella por lesión
La goleada se agravó por la ausencia de la delantera estrella Lehmann, baja por lesión. Sin ella, las visitantes no pudieron marcar pese a la entrada de Ashleigh Neville y Rachel Williams. Su baja evidenció una etapa frustrante: llegó en enero procedente del Como con gran expectación, jugó solo nueve partidos y marcó un gol en una campaña que terminó con el Leicester último en la WSL.
Un premio polémico a pesar de su escaso impacto
A pesar de su escasa participación, Lehmann arrasó en los premios de fin de temporada del club, llevándose tanto el premio al «Gol de la temporada» como el de «Jugadora de la temporada elegida por los aficionados». La internacional suiza solo jugó 502 minutos y las Foxes perdieron todos sus partidos. Aun así, su enorme popularidad y sus más de 15 millones de seguidores en Instagram pesaron en la votación pública. La elección interna de las jugadoras, que recayó en Shannon O'Brien, evidenció el contraste entre el vestuario y las redes.
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¿Qué les depara el futuro a los Foxes?
El Leicester se prepara para reconstruirse y jugar en la segunda división por primera vez desde 2021. El descenso pone en duda el futuro de Lehmann en las Midlands. El icono mundial debe decidir si lucha por el ascenso o se marcha a otro equipo de élite.