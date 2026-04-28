Ngumoha ha brillado esta temporada en Anfield: 25 partidos y su primer gol en la Premier League. Es una de las mayores promesas, en una era donde los grandes clubes apuestan por la juventud.

Fichado del Chelsea en 2024, se espera que este habilidoso extremo se convierta en una superestrella que ilusione a Merseyside durante la próxima década.

Aun así, hay que gestionarlo con cuidado: todavía está aprendiendo y no debe cargar con la presión de reemplazar a Salah. Su juego, libre y ambicioso, ya muestra un potencial emocionante.