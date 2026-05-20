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Un delantero del Birmingham fue declarado «afortunado de estar vivo» y recibió una suspensión de 14 meses y una multa por conducir ebrio
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Un susto en la carretera
Según The Independent, Ducksch evitó una tragedia tras sufrir un accidente nocturno. El futbolista de 32 años compareció el miércoles en el Juzgado de Primera Instancia de Leamington Spa y admitió conducir su Mercedes con una tasa de alcohol superior al límite legal. El accidente ocurrió el Lunes de Pascua, horas después de que ingresara como suplente en la derrota 2-1 del Birmingham ante el Ipswich Town.
El alemán, fichado del Werder Bremen en agosto por 2 millones de euros, arrojó 53 mcg de alcohol en 100 ml de aire espirado, por encima del límite de 35 mcg.
El presidente del tribunal, John Kiely, le dijo: «Primero, es un milagro que no haya muerto. Segundo, también lo es que los demás conductores estén vivos. Es muy grave».
Se han impuesto multas millonarias.
El exjugador del Borussia Dortmund ha recibido una pena de 14 meses sin carné y una multa de 20 240 £ por daños y perjuicios. De esa suma, 16 155 £ son de multa, 2000 £ de recargo, 85 £ de costas y 1000 £ a cada conductora afectada. El tribunal le autorizó fraccionar el pago en cuotas mensuales de 2.000 libras. En un comunicado, admitió: «Había bebido antes de conducir y rozado un coche que venía de frente y otro que me seguía».
La fiscal Lina Akther añadió: «Pensó que estaría por debajo del límite y el acusado se mostró arrepentido en su declaración preparada».
Distracción y sanciones del club
Se conocieron más detalles de los momentos antes del accidente. Akther declaró ante el tribunal: «El acusado dijo a los agentes que conducía, fue a cambiar la música y se estrelló sin saber cómo».
También afirmó que había estado esquivando la rama de un árbol. La abogada defensora, Julia Morgan, destacó que se preocupó por el bienestar de los demás conductores, uno de los cuales sufrió una hemorragia nasal, además de lesiones en la frente y el pulgar.
Además, Morgan reveló que el Birmingham City lo sancionó económicamente y le impidió jugar varios partidos, lo que muestra la gravedad del incidente.
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El futuro del delantero
A pesar de la condena, el club ha presentado referencias que lo describen como un hombre de intachable carácter. En el campo, el delantero ha brillado con 11 goles y dos asistencias en 36 partidos en la Championship y las copas nacionales.
Ahora debe reconstruir su imagen mientras cumple la suspensión de conducir, para dejar atrás esta indiscreción y seguir su carrera.