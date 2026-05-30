Según Sky y Voetbal International, el VfB negocia a toda máquina para fichar a Tim van der Leij, delantero del RKC Waalwijk.
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¡Un delantero con 17 goles sería una ganga! El VfB Stuttgart está a punto de cerrar un fichaje sorpresa
Sky informa que ya hay conversaciones concretas para el traspaso del jugador de 20 años. Según dicha información, el equipo suabo solo pagaría un millón de euros como cuota base por van der Leij, cuyo contrato en Waalwijk dura hasta 2028. A esa cifra podrían sumarse bonificaciones.
Para facilitar su adaptación del salto de la segunda división holandesa a un equipo puntero de la Bundesliga y de la Liga de Campeones, Sky indica que van der Leij jugaría primero con el filial en la 3.ª división. Tras un año de rodaje, pasaría al primer equipo dirigido por Sebastian Hoeneß.
Según Voetbal International, el fichaje se cerrará en los próximos tres o cinco días. El Waalwijk ya prepara la venta y busca como reemplazo a Jesse van de Haar, del FC Utrecht, actualmente cedido al SK Beveren de la segunda división belga.
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¿Pronto en el VfB? Tim van der Leij tiene un promedio goleador excepcional
Van der Leij se formó en las canteras del PSV Eindhoven y el Vitesse Arnhem. El verano pasado fichó por el Waalwijk, procedente del filial del Vitesse, a coste cero.
Aunque fue principalmente suplente, su promedio goleador es notable: 17 goles en 38 partidos (uno cada 85 minutos).
El Waalwijk, sexto de la segunda división, alcanzó los play-offs por el tercer ascenso, pero cayó en cuartos ante el Willem II, que finalmente ganó la eliminatoria.
En el VfB Stuttgart, Van der Leij encontraría mucha competencia.
En Stuttgart, es poco probable que Van der Leij tenga un impacto inmediato, dada la fuerte competencia en la posición de delantero centro. Con el delantero de la selección alemana Deniz Undav, que según Sky renovará hasta 2029, y el internacional bosnio Ermedin Demirovic, ya hay dos delanteros de primer nivel. Por detrás, a principios de año llegó Jeremy Arévalo.
Llegado del Racing de Santander por 7,5 millones, los primeros seis meses no han sido los esperados, pero su progresión podría marcar el camino para van der Leij. Arevalo solo ha jugado siete partidos breves en la Bundesliga, pero ha destacado con el filial: cinco goles en cuatro encuentros de tercera división.