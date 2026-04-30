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Un cotizado entrenador de la Premier League es el «principal candidato» para competir con Michael Carrick por el banquillo del Manchester United
Iraola entra en escena mientras el Manchester United busca un jugador que encaje en su ADN.
Según The Telegraph, Iraola es el principal candidato y competirá con Michael Carrick por el banquillo del Manchester United. El club insiste en realizar un proceso de selección completo, aunque se espera que Carrick sea confirmado tras lograr la clasificación a la Liga de Campeones. Pese a ello, se espera que Carrick sea confirmado tras el giro dado al equipo después del cese de Ruben Amorim en enero.
Sin embargo, el club quiere evitar repetir lo ocurrido en 2019, cuando Ole Gunnar Solskjaer pasó de interino a permanente ante la presión externa. Por eso hablarán con otros candidatos; entre ellos, Iraola destaca por su trabajo en el Bournemouth y su estilo ofensivo. Su perfil encaja con lo que el United busca bajo la nueva estructura deportiva liderada por Sir Jim Ratcliffe.
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La marcha de Bournemouth abre las puertas al United
Iraola dejará el Bournemouth al terminar la temporada tras rechazar renovar su contrato. Su sucesor será Marco Rose, y espera irse tras llevar al equipo a competiciones europeas. El español de 43 años ha sido cortejado por el Crystal Palace, mientras que Oliver Glasner, quien también fue considerado por el United pero parece haber quedado fuera de los planes, también se marchará al final de esta temporada cuando expire su contrato.
Además, Chelsea lo considera, junto a Marco Silva (aún sin renovar con Fulham) y Xabi Alonso, para reemplazar a Liam Rosenior. A Iraola le seduce Londres, pero Old Trafford sigue siendo muy atractivo. Algunos dudan de su capacidad para gestionar un “gran club”, pues prefiere construir proyectos a medio plazo; sin embargo, quienes le conocen aseguran que es ambicioso y está preparado.
El factor Carrick y los objetivos de la Liga de Campeones
El United busca un entrenador con experiencia en la Premier. Si este fin de semana se clasifica para la Liga de Campeones ante el Liverpool, aumentarán las voces que piden a Carrick. El excentrocampista ha ganado nueve de los trece partidos que ha dirigido y ha llevado al equipo del séptimo al tercer puesto. Esos números refuerzan su candidatura, pero el club no quiere descartar a otros candidatos excepcionales.
La semana pasada Carrick se reunió con el copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, en Carrington para una charla informal. Tras el encuentro, el técnico afirmó que no presiona a la directiva: «Se aclarará cuando se aclare». El club prefiere esperar a asegurar el puesto entre los cuatro primeros antes de tomar una decisión que pueda generar distracciones.
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Los candidatos alternativos que se quedan en el camino
La lista de candidatos se ha reducido: Thomas Tuchel renovó con el Chelsea, Roberto De Zerbi fichó por el Tottenham y Luis Enrique está cerca de extender su contrato con el París Saint-Germain.
Mauricio Pochettino está interesado, pero no estará disponible hasta después del Mundial, y el United ya avisó que puede esperar. Sin embargo, ni él ni Julian Nagelsmann parecen en la lucha. Así, Iraola se perfila como la principal opción externa frente al favorito interno, Carrick.