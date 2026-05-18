Gaizka Mendieta aconseja a Robert Lewandowski dejar el FC Barcelona y fichar por el ambicioso Wrexham de la Championship. El delantero polaco ya anunció su salida del campeón español.
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Un consejo para Lewandowski: cambia el FC Barcelona por este club
Lewandowski, de 37 años, podría dejar la máxima categoría. Tras su exitosa etapa en España, admite que valoraría un cambio a una liga menos exigente. «Un nivel inferior es una opción. Tengo casi 38 años, pero me siento bien físicamente, así que lo estoy considerando. Quizás sea el momento de jugar en una categoría inferior y disfrutar de la vida, y no lo descarto».
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En una entrevista con PlayUK, Mendieta sugiere que el veterano delantero debería buscar su próxima aventura en el norte de Gales. «Robert Lewandowski ha dicho que está abierto a dar un paso atrás, y si quiere ser actor cuando termine su carrera, ¡Wrexham es el lugar ideal para él!», afirma con ironía el exjugador del Barcelona y del Valencia. «Busca su siguiente paso. Si Robert quiere seguir jugando, tiene opciones, aunque no sé qué nivel tiene la competición».
Sin embargo, advierte que dar el salto a divisiones inferiores en Inglaterra no es fácil: «No siempre triunfan jugadores de este perfil, sobre todo en la Championship o en la Segunda División española. Son competiciones muy duras para futbolistas como él. Con su calidad, aún tiene mucho que aportar. Seguro que tiene opciones; veremos qué decide. Sería emocionante».
Con la salida de Lewandowski confirmada, la pregunta es quién le reemplazará. Mendieta lo tiene claro: el Barça debería fichar a Harry Kane, quien llegó al Bayern en 2023 para sustituir al polaco. «Me encantaría ver a Harry Kane en el Barcelona, en LaLiga. Es un jugador fantástico que, una vez más, ha tenido muy mala suerte a la hora de ganar títulos. ¿Por qué no? Vimos llegar a Robert Lewandowski, nadie pensaba que vendría al Barça, pero lo hizo».
El exinternacional español añade: «Ahora el Barça está en una situación financiera mucho mejor que hace dos o tres años. Ha demostrado capacidad de recuperación, competitividad y títulos. Ya ganaron LaLiga dos veces, así que eso atraerá a muchos grandes jugadores dispuestos a cobrar menos solo por vestir la camiseta del Barça».
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La despedida de Lewandowski fue emotiva. Tras el último partido en casa ante el Real Betis, el delantero no contuvo las lágrimas cuando la afición coreó su nombre. Así cerró cuatro años con 119 goles y un lugar en la historia del club.
En su despedida, el legendario ‘9’ recordó lo mucho que el club significa para él. «Es un día muy emotivo y difícil. Cuando llegué a Barcelona sabía que el club era grande, pero vuestro apoyo ha sido increíble y me sentí como en casa desde el principio. Nunca olvidaré cómo coreabais mi nombre. Gracias a mis compañeros, a los entrenadores y a todos los que trabajan en el club. Ha sido un honor jugar en el Barça. Hemos vivido momentos maravillosos en estos cuatro años y estoy muy orgulloso de lo conseguido. Hoy me despido de este estadio, pero el Barça siempre estará en mi corazón. ¡Visca el Barça y Visca Catalunya!''