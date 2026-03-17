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¡Un comienzo brutal para el Manchester City! Bernardo Silva es expulsado y Pep Guardiola recibe una tarjeta amarilla, mientras que Vinicius Jr. transforma un penalti para ampliar la ventaja del Real Madrid
Se produce una catástrofe cuando Silva ve la tarjeta roja
El Etihad Stadium quedó en silencio tras solo 20 minutos, cuando Bernardo Silva fue expulsado con tarjeta roja directa en un momento de auténtico caos. El Real Madrid, que ya ganaba por 3-0 en el global de la eliminatoria tras el partido de ida, se lanzó al ataque con una velocidad devastadora cuando Vinicius Jr. se coló por detrás de la zaga del City y estrelló un potente disparo con la derecha en el poste. Como el balón siguió en juego, el brasileño remató su propio disparo, pero su tiro, que iba directo a la portería, fue bloqueado en la línea de gol por el brazo de Silva.
Los árbitros se tomaron su tiempo para revisar la jugada mediante el VAR, comprobando tanto un posible fuera de juego en la jugada previa como la propia mano. Al final, la decisión fue fatal para el equipo de Pep Guardiola. La mano fue considerada intencionada, lo que supuso la expulsión del internacional portugués y un penalti a favor de los visitantes.
- AFP
Vinicius Jr., certero desde el punto de penalti
Con la presión en aumento, Vinicius se colocó en el punto de penalti y no mostró ningún nerviosismo, transformando con sangre fría el penalti en el minuto 22 para dar al Real Madrid una ventaja de 1-0 en el partido y un abultado 4-0 en el global. Fue un duro golpe para un City que, de hecho, había comenzado el encuentro con mucha determinación, acumulando cuatro disparos en los primeros diez minutos en su intento por remontar el partido.
El gol de Haaland no fue suficiente
El gol supuso el golpe de gracia para los campeones de la Premier League, que ahora se enfrentaban a la tarea imposible de marcar cuatro goles con un jugador menos.
A pesar del empate de Haaland antes del descanso, el ambiente en el Etihad pasó de la esperanza a la frustración, y los aficionados locales expresaban constantemente su descontento con Thibaut Courtois por lo que consideraban tácticas para perder tiempo y con el árbitro por la decisión que cambió el rumbo del partido en contra de Silva.
- AFP
Guardiola recibe una tarjeta amarilla en un comienzo frustrante
Poco después de que Vinicius marcara desde el punto de penalti, Guardiola se acercó al cuarto árbitro para protestar, lo que le valió una tarjeta amarilla en unos minutos muy agitados para el equipo local.
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