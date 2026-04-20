Según Sky Sport, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha conversado con el agente de Lewandowski, Pini Zahavi, y han insinuado la posibilidad de extender su contrato hasta 2027.
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Un club ha presentado una oferta concreta por Robert Lewandowski, lo que genera incertidumbre sobre su futuro en el FC Barcelona
El delantero polaco debería bajar sus pretensiones salariales, pero el acuerdo no peligrará por diferencias económicas.
Parece que ha llegado a su representante una primera oferta concreta de la MLS, del Chicago Fire, donde podría jugar de inmediato tras acabar la temporada.
Además, clubes de Arabia Saudí e Italia siguen mostrando interés; recientemente se ha relacionado a Lewandowski con el AC Milan y la Juventus de Turín.
Lewandowski sigue siendo una opción para el Barcelona
El delantero se había mostrado reservado sobre su futuro. A principios de marzo admitió que tanto quedarse en el Barça como fichar por otro club eran opciones posibles: «No lo sé. Porque tengo que sentirlo. Por ahora no puedo decir nada, ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero tomar. Aún no es el momento adecuado».
Bajo las órdenes de Hansi Flick, Lewandowski sigue jugando con regularidad e incluso forma parte del once inicial de vez en cuando. Su rendimiento, con 17 goles y tres asistencias en 40 partidos y algo más de 2.000 minutos de juego, es notable.