«Un caso perdido»: el «singular fichaje» de Niclas Füllkrug por el Milan se está convirtiendo en un desastre

El jugador de 32 años recibió una mala noticia antes del pasado fin de semana, aunque no fue ninguna sorpresa: el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, prescindió de los servicios de Füllkrug en la penúltima convocatoria antes de la selección definitiva para el Mundial. Sus últimas actuaciones habían sido demasiado flojas y la mayoría de sus rivales se estaban promocionando: Deniz Undav está en gran forma en el VfB Stuttgart y está marcando goles a mansalva, y Kai Havertz, que últimamente no había sido tenido en cuenta por una lesión, está cogiendo cada vez más ritmo en el Arsenal.

Sin duda, algo positivo para Füllkrug fue que el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, lo volvió a incluir en el once inicial el sábado contra el Torino por primera vez desde el 11 de enero (!). Una oportunidad única, por tanto, que Füllkrug no supo aprovechar en absoluto. En la formación 3-5-2, muy típica de Italia, que planteó el equipo local en San Siro, Füllkrug parecía bastante perdido. El Milan jugó mucho con balones largos, de los que apenas pudo controlar ninguno. No creó ocasiones y fue sustituido tras 70 minutos de actuación discreta. El entrenador Allegri comentó más tarde que antes del descanso había sido «complicado» para Füllkrug.

Hay que reconocer que, en la primera parte, los milaneses decepcionaron colectivamente, pero más tarde lograron una victoria por 3-2 y Füllkrug recibió las peores notas de la prensa.

El experto rossoneri Andrea Longoni, por ejemplo, escribió en su columna «Milan Hello» en Calciomercato, la página asociada a SPOX, sobre «dos casos desesperados» en el ataque milanés, refiriéndose a Füllkrug y al exjugador del Leipzig Christopher Nkunku, fichado por una gran suma de dinero del Chelsea antes de la temporada. El veredicto de Longoni sobre el alemán: «Seguro que no se quedará. Es cierto que no ha costado nada, pero se podría haber esperado un poco más de él».