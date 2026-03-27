Sin duda, Niclas Füllkrug ha vivido momentos mejores en su carrera. En estos momentos, el delantero del AC Milan tiene que hacer frente a un revés tras otro, y además sus posibilidades de participar en el Mundial de este verano se han reducido al mínimo.
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«Un caso perdido»: el «singular fichaje» de Niclas Füllkrug por el Milan se está convirtiendo en un desastre
El jugador de 32 años recibió una mala noticia antes del pasado fin de semana, aunque no fue ninguna sorpresa: el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, prescindió de los servicios de Füllkrug en la penúltima convocatoria antes de la selección definitiva para el Mundial. Sus últimas actuaciones habían sido demasiado flojas y la mayoría de sus rivales se estaban promocionando: Deniz Undav está en gran forma en el VfB Stuttgart y está marcando goles a mansalva, y Kai Havertz, que últimamente no había sido tenido en cuenta por una lesión, está cogiendo cada vez más ritmo en el Arsenal.
Sin duda, algo positivo para Füllkrug fue que el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, lo volvió a incluir en el once inicial el sábado contra el Torino por primera vez desde el 11 de enero (!). Una oportunidad única, por tanto, que Füllkrug no supo aprovechar en absoluto. En la formación 3-5-2, muy típica de Italia, que planteó el equipo local en San Siro, Füllkrug parecía bastante perdido. El Milan jugó mucho con balones largos, de los que apenas pudo controlar ninguno. No creó ocasiones y fue sustituido tras 70 minutos de actuación discreta. El entrenador Allegri comentó más tarde que antes del descanso había sido «complicado» para Füllkrug.
Hay que reconocer que, en la primera parte, los milaneses decepcionaron colectivamente, pero más tarde lograron una victoria por 3-2 y Füllkrug recibió las peores notas de la prensa.
El experto rossoneri Andrea Longoni, por ejemplo, escribió en su columna «Milan Hello» en Calciomercato, la página asociada a SPOX, sobre «dos casos desesperados» en el ataque milanés, refiriéndose a Füllkrug y al exjugador del Leipzig Christopher Nkunku, fichado por una gran suma de dinero del Chelsea antes de la temporada. El veredicto de Longoni sobre el alemán: «Seguro que no se quedará. Es cierto que no ha costado nada, pero se podría haber esperado un poco más de él».
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Niclas Füllkrug ha tenido un buen comienzo en el Milan
Y es que las altas expectativas depositadas en Füllkrug tampoco eran del todo infundadas. Tras admitir que su traspaso por 27 millones de euros del Borussia Dortmund al West Ham United de la Premier League en el verano de 2024 no había funcionado, en parte debido a sus persistentes problemas de lesiones, en enero se marchó cedido a Milán con gran euforia. El objetivo declarado era adquirir experiencia de juego en el aspirante al Scudetto, recargar la confianza en sí mismo y, de paso, ganarse el favor de Nagelsmann.
«Este club, con este gran nombre y este gran carisma, es emocionalmente increíble para mí», se entusiasmó Füllkrug, quien además tuvo un comienzo prometedor en la ciudad de la moda. Aunque se fracturó el dedo del pie poco después de su llegada, demostró mucha resistencia y, como suplente, marcó el aclamado gol de la victoria en el 1-0 contra el Lecce a mediados de enero.
«El dedo del pie sigue roto», reveló Füllkrug posteriormente a la revista kicker, y explicó: «Ha sido un poco de mala suerte, pero fue una sustitución especial para mí, y por eso le dije al club: si se trata de una lesión en la que solo hay que aguantar el dolor y no puede pasar nada más grave, como en el caso de un problema muscular, no quiero perderme ningún partido. Al principio me miraron un poco raro, porque es casi imposible jugar con un dedo del pie roto con botas de tacos». Esa valiente decisión «ya valió la pena solo por el gol», subrayó.
Por aquella época, Füllkrug también se ganó el cariño de los tifosi al imitar el meme de la bebida de la superestrella Cristiano Ronaldo, lo que se convirtió en un éxito viral.
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Massimiliano Allegri prefiere alinear a extremos en el centro del campo en lugar de a Niclas Füllkrug
Pero eso fue todo en cuanto a momentos destacados de la etapa de Füllkrug en el Milan. El entrenador Allegri solo le concedió minutos de forma esporádica, y Füllkrug no supo ganárselos. Un momento bajo fue la trabajada victoria por 2-1 contra el recién ascendido Pisa en febrero. Füllkrug falló un penalti y recibió la máxima sanción de su entrenador: tras 45 minutos en el campo, fue sustituido de nuevo como revulsivo.
En las últimas semanas, Füllkrug siguió teniendo muy pocos minutos. En su lugar, Allegri, a quien en Italia se le atribuye desde hace años cierta aversión hacia los delanteros centro clásicos, optó en varias ocasiones por una doble punta formada por los extremos Rafael Leao y Christian Pulisic, quienes, sin embargo, tampoco se cubrieron precisamente de gloria. Sobre todo el papel de Leao en el centro es objeto de acalorados debates en Italia y es criticado habitualmente por los expertos. El ex capitán del Milan, Massimo Abrosini, calificó al portugués en esa posición, por ejemplo, de «un desperdicio».
Estadísticas de Niclas Füllkrug en el Milan:
Partidos 14 Partidos disputados completos 0 Minutos jugados 429 Goles 1 Asistencias 0
En general, el estilo de juego del Milan, a pesar de la buena cosecha de puntos y la oportunidad de conseguir el primer título de liga desde 2022, no es para sibaritas. La formación 3-5-2 de Allegri está diseñada para la estabilidad; el estilo y la potencia ofensiva solo se buscan en un segundo plano. Además de Füllkrug, otros jugadores ofensivos, como el mencionado Nkunku, también se ven afectados por ello. Aficionados y expertos se preguntan si un 4-3-3 no prometería un fútbol más atractivo. Allegri ha cambiado varias veces a este sistema esta temporada cuando el desarrollo del partido lo requería, y en varias ocasiones este enfoque ha dado sus frutos. Como, por ejemplo, en el gol de la victoria de Füllkrug contra el Lecce.
Un 4-3-3 también sacaría mejor partido de las habilidades de Füllkrug como rematador de cabeza y rompedor en el centro. Sin embargo, es poco probable que Allegri se aleje de su filosofía de base.
El entrenador no ha criticado públicamente a Füllkrug hasta ahora, pero, irónicamente, comentó hace unos días que su pupilo necesita «continuidad», porque «sin ella es difícil».
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Parece que el Milan no ejercerá la opción de compra sobre Niclas Füllkrug
Así pues, apenas hay esperanzas de que la situación mejore para el delantero de 33 años. Al contrario: este fin de semana, Santiago Giménez celebró su regreso. El mexicano sufrió una grave lesión en el tobillo a finales del año pasado. Esto fue también uno de los motivos por los que se fichó a Füllkrug. El hecho de que el exdelantero del Feyenoord, Giménez, esté ahora de nuevo en forma, probablemente se traduzca en aún menos minutos de juego para el exjugador del Dortmund.
Por lo tanto, también se descarta que la estancia de Füllkrug en Milanello se prolongue más allá del verano. Aunque el director deportivo Igli Tare aseguró al club una opción de compra por un importe relativamente bajo de cinco millones de euros, es muy probable que esta no se ejerza. Ya se está hablando de otros delanteros como Mateo Retegui (26, Al-Qadsiah), Joaquín Panichelli (23, Racing de Estrasburgo), Troy Parrott (24, AZ Alkmaar) y Serhou Guirassy (30, BVB).
Así pues, Füllkrug debería regresar por el momento al West Ham, donde tiene contrato hasta 2028. Y es probable que entonces se produzca el próximo traspaso, que le vuelva a proporcionar buenas rachas de forma duradera.
Los primeros puestos de la clasificación de la Serie A
Puesto Club Partidos Diferencia de goles Puntos 1 Inter de Milán 30 66:24 69 2 AC Milan 30 47:23 63 3 SSC Nápoles 30 46:30 62 4 Como 1907 30 53:22 57 5 Juventus 30 52:29 54 6 AS Roma 30 40:23 54