¿Un campeón del mundo fichará por los Spurs? El Tottenham se habría puesto en contacto con un legendario defensa de la Serie A para completar el cuerpo técnico de Roberto De Zerbi

Antes de dar el salto a los banquillos, este emblemático defensa se alzó con dos títulos de la Liga de Campeones y ganó el famoso Mundial de 2006. Sin embargo, su reciente trayectoria como entrenador ha sido profundamente frustrante. El Monza lo destituyó el pasado diciembre, aunque lo volvió a contratar apenas siete semanas después; finalmente, no logró evitar el descenso del equipo a la Serie B tras terminar en el puesto 20. Por su parte, De Zerbi lleva sin trabajo desde que dejó el Marsella en febrero tras una disputa en la directiva. Unir fuerzas podría suponer la oportunidad perfecta para que ambos revitalicen sus respectivas carreras en la liga de fútbol más exigente del mundo.