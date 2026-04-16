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Un campeón del mundo asegura que Lamine Yamal está «lejos de ser uno de los mejores del mundo» y critica su «ego desmesurado»
«¿En qué mundo vives?»
Tras la eliminación del Barça de las competiciones europeas, Dugarry ha salido al paso para rebajar las expectativas en torno a Yamal, sugiriendo que el joven de 18 años ha hablado demasiado y ha rendido muy poco.
En RMC Sport, el exdelantero de Barcelona y Milan fue directo sobre sus actuaciones y su imagen pública. «Si hablas mucho, asegúrate de que tu equipo gane. ¿En qué mundo vives, chico? En el real, no haces nada», afirmó el campeón del mundo en 1998.
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Cuestionando las credenciales de primer nivel de Yamal
A pesar del gol tempranero de Yamal en el partido de vuelta de cuartos contra el Atlético, Dugarry afirmó que el delantero desapareció bajo presión. Comparó su actuación con la de Ousmane Dembélé, estrella del París Saint-Germain, y concluyó que el joven aún está lejos de la élite, pese a las constantes comparaciones con los grandes del pasado.
«Marcó en el minuto 4. ¿Y después? Demostró que no está en la pugna por el Balón de Oro. Dembélé seguramente habría marcado más goles. Tuvo su momento de gloria y nada más; tiene talento, pero aún está lejos de ser uno de los mejores del mundo», añadió Dugarry.
Acusaciones de tener un «ego desmesurado»
El exdelantero, que solo jugó 13 partidos con el Barcelona en su única temporada en el Camp Nou, cree que los elogios recibidos por Yamal han afectado su mentalidad. Dugarry incluso relacionó el fracaso europeo del Barça con la falta de impacto y humildad del joven español.
Reiteró: «No creo que el Barça mereciera eliminar al Atlético por la actuación de Yamal; tiene un ego desmesurado».
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Las cifras de Yamal pintan un panorama diferente
Las críticas sorprenden si se miran las cifras de Yamal este curso: 23 goles y 18 asistencias en 44 partidos, que han impulsado al Barça a una ventaja de nueve puntos en La Liga. El equipo de Hansi Flick puede acercarse aún más al segundo título consecutivo si vence al Celta de Vigo el 22 de abril.