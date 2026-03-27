«Con este cambio, ponemos la experiencia de los aficionados en el centro de nuestra programación. La final de la Liga de Campeones de la UEFA es el momento culminante de la temporada futbolística y el nuevo horario de inicio la hará aún más accesible, inclusiva y impactante para todos los implicados. Mientras que el inicio a las 21:00 CET es adecuado para los partidos entre semana, el nuevo horario de la final del sábado implica una conclusión anticipada del partido, incluso si se prolongara a la prórroga o a los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la velada con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido más importante de la temporada», declaró el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe, se hace eco de estas palabras: «Este es un paso adelante muy bien recibido por los aficionados y lo apoyamos firmemente. En los últimos dos años, Football Supporters Europe ha trabajado en estrecha colaboración con la UEFA para ofrecer una mejor experiencia a los aficionados en las finales de clubes. Este cambio reafirma una vez más que se tienen en cuenta las necesidades de los aficionados. El adelanto de la hora de inicio hace que los desplazamientos en el mismo día sean más factibles, reduce el estrés del viaje y permite a los aficionados disfrutar del evento sin preocuparse por la logística a altas horas de la noche. Se trata de una mejora práctica que pone a los aficionados en primer lugar y consolida los avances ya logrados para mejorar la acogida, la accesibilidad y los niveles de servicio en las finales de la UEFA».



