Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-DORTMUND-PSGAFP

Traducido por

Un cambio histórico en la Liga de Campeones: a partir de este año, la final se disputará a las 18:00. Los motivos

Liga de Campeones

¿Cuál es el motivo de esta decisión? Ofrecer una mejor experiencia y diversas ventajas a los aficionados, a los equipos y a las ciudades anfitrionas.

La UEFA ha anunciado un cambio importante en el calendario de partidos de su competición insignia: a partir de este año, en Budapest, la hora de inicio de la final de la Liga de Campeones se adelantará de las 21:00 a las 18:00 (hora italiana).

La decisión se ha tomado para ofrecer una mejor experiencia a los aficionados, a los equipos y a las ciudades anfitrionas el día del partido, optimizando la logística y las operaciones y ofreciendo al mismo tiempo varias ventajas tangibles. El objetivo es hacer de la final una experiencia realmente agradable para todos aquellos que quieran formar parte de este emocionante evento, creando un ambiente acogedor que permita a las familias y a los niños asistir al partido más importante de la temporada.

  • LAS VENTAJAS DE ESTA ELECCIÓN

    Para los aficionados visitantes, esto supondrá un mejor acceso al transporte público, sobre todo tras el partido, y un viaje de vuelta desde el estadio más seguro y cómodo. Para las ciudades anfitrionas, aumentará el impacto económico del evento, dando a los aficionados la oportunidad de prolongar las celebraciones.

    La nueva hora de inicio también se adapta a horarios de retransmisión más accesibles, lo que permite llegar a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo, con especial atención a los más jóvenes.

    • Anuncios

  • LAS DECLARACIONES

    «Con este cambio, ponemos la experiencia de los aficionados en el centro de nuestra programación. La final de la Liga de Campeones de la UEFA es el momento culminante de la temporada futbolística y el nuevo horario de inicio la hará aún más accesible, inclusiva y impactante para todos los implicados. Mientras que el inicio a las 21:00 CET es adecuado para los partidos entre semana, el nuevo horario de la final del sábado implica una conclusión anticipada del partido, incluso si se prolongara a la prórroga o a los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la velada con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido más importante de la temporada», declaró el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

    Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe, se hace eco de estas palabras: «Este es un paso adelante muy bien recibido por los aficionados y lo apoyamos firmemente. En los últimos dos años, Football Supporters Europe ha trabajado en estrecha colaboración con la UEFA para ofrecer una mejor experiencia a los aficionados en las finales de clubes. Este cambio reafirma una vez más que se tienen en cuenta las necesidades de los aficionados. El adelanto de la hora de inicio hace que los desplazamientos en el mismo día sean más factibles, reduce el estrés del viaje y permite a los aficionados disfrutar del evento sin preocuparse por la logística a altas horas de la noche. Se trata de una mejora práctica que pone a los aficionados en primer lugar y consolida los avances ya logrados para mejorar la acogida, la accesibilidad y los niveles de servicio en las finales de la UEFA».