¿Un cambio de rumbo por dos motivos? Al parecer, el FC Bayern ya no tiene previsto fichar a la joven promesa del Hertha, Kennet Eichhorn

Por un lado, parece que el FC Bayern considera que el paquete global resulta demasiado caro. Al parecer, la cláusula de rescisión de Eichhorn para el próximo verano oscila entre los diez y los doce millones de euros. Por otro lado, se dice que la directiva del FC Bayern teme que el traspaso de Eichhorn genere malestar en la cantera del club, que actualmente está dando muy buenos resultados.

Aunque Eichhorn está considerado uno de los mayores talentos de Alemania —con solo 16 años se ha ganado un puesto de titular a lo largo de esta primera vuelta—, su fichaje complicaría automáticamente el camino de los jóvenes talentos del centro del campo muniqués hacia el primer equipo. Recientemente debutaron David Santos Daiber (19) y Felipe Chávez (18), que en invierno se marchó cedido al 1. FC Köln.