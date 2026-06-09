(C)Getty Images
Traducido por
Un árbitro de primer nivel tiene prohibida la entrada en EE. UU. y, sorprendentemente, se perderá el Mundial
Una disputa sobre inmigración frustra un nombramiento histórico
El árbitro masculino del año 2025 de la CAF fue detenido y repatriado a su llegada a Florida, quedando varado en Turquía. Aunque las autoridades de inmigración estadounidenses no han explicado oficialmente los motivos de su deportación inmediata, Somalia sigue sujeta a estrictas restricciones de viaje. La Federación Somalí de Fútbol ha lanzado un llamamiento urgente, confirmando que el experimentado árbitro viajaba con documentación válida y un pasaporte diplomático especial.
- Getty
El organismo rector confirma la exclusión del torneo
Tras consultar con las autoridades fronterizas de EE. UU., la FIFA actuó rápido para aclarar la situación del árbitro. En un comunicado sobre su detención en el aeropuerto, la FIFA confirmó: «La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos.
La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del Sr. Artan no cambiará por el momento. Al igual que en anteriores eventos de la FIFA, es el gobierno anfitrión el que determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país».
Las autoridades políticas defienden la decisión sobre la frontera
La polémica exclusión ha reavivado el debate sobre los estrictos protocolos migratorios del torneo. A pesar de las garantías gubernamentales de un tránsito fluido para deportistas y personal, los agentes fronterizos mantuvieron una postura inflexible con el árbitro africano.
Andrew Giuliani, líder del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, justificó la medida ante la BBC World Service: «No puedo entrar en detalles, pero fue la decisión correcta de aduanas y patrulla fronteriza, y la apoyo».
- Getty
El directivo se marca como objetivo volver a los torneos en el futuro
A pesar del revés personal, el árbitro de la FIFA mantiene su prestigio internacional tras sus buenas actuaciones en la Copa Africana de Naciones. Los 51 árbitros restantes siguen su preparación en Norteamérica para los partidos inaugurales de este jueves.
De cara al futuro, Artan declaró: «Quiero agradecer a la FIFA y a la CAF por su apoyo y prometo mantener mi nivel arbitral. Gracias a la familia del fútbol por sus mensajes. Deseo mucho éxito a mis colegas en el Mundial y espero volver a unirme a ellos en futuras competiciones».