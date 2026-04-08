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Un ángulo engañoso... La Comisión de Árbitros determina quién es el responsable de la crisis entre el Al-Ahly y el Ceramica

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
M. Ashour
A. Hany
Egipto

El partido entre Al Ahly y Ceramica Cleopatra generó polémica arbitral tras una jugada en la que el «Rojo» reclamó un penalti. El encuentro terminó 1-1 y reavivó el debate sobre el VAR en la fase final del título.

El encuentro, disputado en el estadio Osman Ahmed Osman, terminó 1-1 en la primera jornada de la fase de clasificación de la Premier League egipcia.

En el descuento, el Al Ahly pidió penalti por una mano de Ahmed Hani, pero el árbitro Mahmoud Wafa, tras revisar el vídeo, ordenó seguir el juego.

El periodista egipcio Ahmed Abdel Basset reveló nuevos detalles sobre esta polémica a través de su cuenta de Facebook.

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  • La decisión del comité de árbitros... Un ángulo engañoso

    Abdel Baset afirmó: «Mi información proviene directamente de la Comisión de Árbitros» y añadió: «Transmito textualmente lo ocurrido en el grupo de WhatsApp de la Comisión, liderada por Óscar Ruidiz».

    Y añadió: «Por unanimidad, los nueve miembros analizaron el caso del partido entre Al Ahly y Ceramica y concluyeron que el árbitro del VAR, Mahmoud Ashour, mostró la jugada desde la cámara trasera, lo que cualquier aficionado vería como penalti».

    Wafa solicitó la perspectiva de fuera de juego, desde la cámara situada detrás del asistente en la grada, y pidió a Ashour que ampliara la jugada.

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  • Identificar al culpable

    Abdulbasit añadió: «Al ver la toma, el árbitro consideró que la distancia entre el cuerpo del jugador y su mano justificaba dejar seguir el juego y no pitar penalti».

    Además, recordó que la comisión mostró otros lances similares en los que la FIFA aplicó el “play on”, destacando un partido de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de París entre Francia y Colombia.

    Concluyó: «La comisión consideró 100 % correcta la decisión de Mahmoud Wafa y errónea la de Mahmoud Ashour».

    Lea también: Vídeo: En medio de la polémica por el penalti del Al Ahly, un exárbitro revela pruebas de la inocencia del jugador del Ceramica

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