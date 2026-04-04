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Un analista madridista critica a los jugadores del Real Madrid: «Un equipo sin espíritu... y Mbappé no es Ronaldo»

Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Primera División
C. Ronaldo
K. Mbappe
1ª División
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El Real Madrid perdió el título de la Liga

El Real Madrid ha visto mermadas sus opciones de luchar por el título de la Liga tras caer por 1-2 ante el Real Mallorca, en la jornada 30.

El Mallorca suma ahora 31 puntos y ocupa el puesto 17, mientras que el Real Madrid se queda con 69 puntos, en segunda posición de la Liga.

El Real Madrid se encuentra a cuatro puntos del líder, el Barcelona, que se enfrentará al Atlético de Madrid en esta misma jornada.

«Aunque el Barcelona pierda esta noche, creo que el Real Madrid ya ha perdido la Liga», declaró Tomás Ronsero, vicepresidente del diario AS.

Ronsero añadió en unas declaraciones publicadas por AS: «El Real Madrid tiene que creer en lo que hace; el equipo hace dos buenos partidos, todo el mundo recupera el entusiasmo, la afición recupera la confianza en el equipo, y en el siguiente partido se les ve pasearse por el campo, no se alteran si encajan un gol, no se enfadan, no protestan, no presionan al árbitro ni a los rivales, no muestran que están nerviosos y dejan que las cosas sigan su curso».

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    El Real Madrid necesita renovar la mitad de la plantilla

    Roncero continuó diciendo: «Un equipo que deja que las cosas sigan su curso es un equipo sin espíritu. Por mucha calidad que tenga, eso no basta».

    Y subrayó: «Quiero líderes. Gente que no solo grite, sino que motive a los demás a moverse. Lo que vimos con Valverde el día del City quedó muy claro. Es de los que gritan y se enfadan si se nos escapa la Liga».

    Y señaló: «Perdono mucho a Mbappé, porque marca muchos goles y nos salva en varios partidos, pero en días como hoy, cuando tuvo tres ocasiones y las falló ante la brillantez del portero, no le vi rebelarse. No le vi decir “aquí estoy”, como solía decir Cristiano».

    Y añadió: «La calidad de los jugadores empieza a agobiarme. No sé si quiero toda esta calidad. Lo que quiero son ganadores, y el Real Madrid necesita ganadores. Necesita cambiar la mitad de la plantilla».

    Y concluyó: «No tenemos ganadores, tenemos buenos jugadores a nivel individual, pero no tienen el espíritu que mueve los vestuarios. No son capaces de dar un puñetazo en las taquillas del vestuario... Se quedarán mirando sus teléfonos, para ver si el Atlético gana esta noche, y da igual, porque luego perderán contra el Girona. Eso es lo que han hecho todo el año. Lo siento».

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