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Un aficionado famoso del Tottenham llama «imbécil irremediable» a Cristian Romero por no ir al crucial partido contra el Everton en la Premier League, clave para el descenso
El capitán, lesionado, se pierde el partido decisivo por la permanencia.
El defensa, campeón del mundo, no juega con el club londinense desde que se lesionó la rodilla ante el Sunderland en abril. Pese a ser capitán, se informa que Romero ha decidido no asistir al último partido en el Tottenham Hotspur Stadium. En su lugar, el central de 28 años ha viajado 11 000 kilómetros hasta su país natal para ver al equipo de su infancia disputar una histórica final por el título nacional. La falta de solidaridad de la directiva y la plantilla durante la catastrófica campaña ha desatado la indignación de la afición.
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Romero fue tildado de «imbécil»
La revelación sobre el itinerario del capitán provocó una rápida reacción de la estrella de «Man v Food». Richman acudió a las redes sociales y, enfadado con el defensa ausente, declaró: «Espero que todos paséis un buen fin de semana. Excepto tú, Cristian Romero: imbécil irremediable».
La lealtad a la infancia por encima de la crisis de Londres
El analista de fútbol sudamericano Tim Vickery fue el primero en informar sobre el viaje del capitán a Buenos Aires y explicó el contexto nacional que lo motivó. Sobre la importancia personal del partido para el defensa, Vickery declaró a talkSPORT: «Estará en la final del Campeonato Argentino entre Belgrano y River Plate.
Belgrano es el club de Romero: allí comenzó y es aficionado. Nunca ha ganado el torneo, mientras que River Plate, su rival, es el más ganador. Hace quince años se midieron en el partido que descendió a River, un evento aún más inesperado que el descenso del Tottenham.
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Se avecina una lucha por la supervivencia
El Tottenham necesita evitar la derrota ante el Everton el domingo para mantenerse en la máxima categoría y preservar 250 millones de libras en ingresos. Además, llega a este partido clave sin ganar en sus últimos diez encuentros ligueros en casa. Si falla y el West Ham vence al Leeds, el equipo londinense descenderá a la Championship.