Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

Un aficionado del St. Pauli quiere deshacerse de Michael Olise: la superestrella del FC Bayern reacciona con indiferencia

Bundesliga
St.Pauli vs Bayern Múnich
St.Pauli
Bayern Múnich
M. Olise

El extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise, reaccionó con naturalidad al objeto que le lanzó un aficionado tras ser sustituido en el partido contra el FC St. Pauli.

El internacional francés terminó su partido en Hamburgo al cabo de apenas una hora y, con un 3-0 a favor del Bayern, abandonó el campo tranquilamente entre los silbidos de los aficionados del St. Pauli.

  • Tras sustituir a Luis Díaz, Olise aplaudió a sus compañeros y a los responsables del FCB desde el banquillo. Un aficionado del St. Pauli, molesto, le lanzó un pequeño objeto amarillo.

    Olise lo esquivó con habilidad y elegancia y respondió mostrando un pulgar hacia arriba al aficionado durante unos segundos (59’).

    • Anuncios
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-ST PAULI-BAYERN MUNICHAFP

    El FC Bayern establece un récord de goles contra el St. Pauli

    No fue su única jugada destacada: unos minutos antes había marcado un golazo que puso el 3-0 para el campeón alemán. Tras una pérdida de Karol Mets, el extremo se preparó desde unos 20 metros y, de izquierda, raso, batió la escuadra izquierda (54’). Luego celebró llevándose la mano a la oreja, pidiendo más ruido a la afición rival.

    Con este tanto, el extremo derecho elevó a 46 su cuenta de participaciones directas en goles (17 tantos y 29 asistencias) en solo 41 encuentros.

    Gracias a él, el FCB batió el récord goleador de la Bundesliga el sábado en la 29.ª jornada: el 2-0 de Leon Goretzka fue el gol 102 de los bávaros, superando los 101 de 1972.

  • Las etapas de la carrera de Michael Olis:

    ClubPeriodo
    FC Reading2017 - 2021
    Crystal Palace2021 - 2024
    Bayern de Múnich2024 – actualidad
Liga de Campeones
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bundesliga
St.Pauli crest
St.Pauli
FCP
FC Colonia crest
FC Colonia
KOE