Un aficionado del St. Pauli quiere deshacerse de Michael Olise: la superestrella del FC Bayern reacciona con indiferencia

No fue su única jugada destacada: unos minutos antes había marcado un golazo que puso el 3-0 para el campeón alemán. Tras una pérdida de Karol Mets, el extremo se preparó desde unos 20 metros y, de izquierda, raso, batió la escuadra izquierda (54’). Luego celebró llevándose la mano a la oreja, pidiendo más ruido a la afición rival.

Con este tanto, el extremo derecho elevó a 46 su cuenta de participaciones directas en goles (17 tantos y 29 asistencias) en solo 41 encuentros.

Gracias a él, el FCB batió el récord goleador de la Bundesliga el sábado en la 29.ª jornada: el 2-0 de Leon Goretzka fue el gol 102 de los bávaros, superando los 101 de 1972.