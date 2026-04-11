El internacional francés terminó su partido en Hamburgo al cabo de apenas una hora y, con un 3-0 a favor del Bayern, abandonó el campo tranquilamente entre los silbidos de los aficionados del St. Pauli.
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Un aficionado del St. Pauli quiere deshacerse de Michael Olise: la superestrella del FC Bayern reacciona con indiferencia
Tras sustituir a Luis Díaz, Olise aplaudió a sus compañeros y a los responsables del FCB desde el banquillo. Un aficionado del St. Pauli, molesto, le lanzó un pequeño objeto amarillo.
Olise lo esquivó con habilidad y elegancia y respondió mostrando un pulgar hacia arriba al aficionado durante unos segundos (59’).
- AFP
El FC Bayern establece un récord de goles contra el St. Pauli
No fue su única jugada destacada: unos minutos antes había marcado un golazo que puso el 3-0 para el campeón alemán. Tras una pérdida de Karol Mets, el extremo se preparó desde unos 20 metros y, de izquierda, raso, batió la escuadra izquierda (54’). Luego celebró llevándose la mano a la oreja, pidiendo más ruido a la afición rival.
Con este tanto, el extremo derecho elevó a 46 su cuenta de participaciones directas en goles (17 tantos y 29 asistencias) en solo 41 encuentros.
Gracias a él, el FCB batió el récord goleador de la Bundesliga el sábado en la 29.ª jornada: el 2-0 de Leon Goretzka fue el gol 102 de los bávaros, superando los 101 de 1972.
Las etapas de la carrera de Michael Olis:
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