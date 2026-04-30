Últimas sobre la lesión de Julián Álvarez: Diego Simeone informa tras la sustitución del jugador del Atlético de Madrid ante el Arsenal

La directiva del Atlético vivió una noche de inquietud el miércoles, tras tener que abandonar su delantero estrella el campo cojeando a 13 minutos del final. El campeón del Mundial pareció torcerse el tobillo en un choque con el centrocampista del Arsenal Eberechi Eze y mostró preocupación antes de ser sustituido.

Pese a las imágenes preocupantes en la banda, Simeone restó importancia al incidente en la rueda de prensa posterior. «Conociéndolos, seguro que estarán el martes», afirmó el técnico cuando le preguntaron por su lista de lesionados. «No creo que falte nadie para el martes».