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Últimas sobre el estado de Christian Eriksen tras desmayarse durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania
Eriksen se encuentra estable tras sufrir una emergencia médica
En el minuto 65 del partido del domingo en el Nature Energy Park, los aficionados daneses contuvieron el aliento cuando Eriksen cayó repentinamente al suelo. El excentrocampista del Manchester United y del Tottenham sufrió un dolor en el pecho y perdió brevemente el conocimiento, lo que obligó a suspender el encuentro mientras recibía atención médica.
Poco después, la Federación Danesa de Fútbol (DBU) emitió un comunicado: «Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias. El partido ha sido suspendido».
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El personal médico confirma la respuesta del marcapasos.
Tras llevar al centrocampista al Hospital Universitario de Odense, el médico de la selección danesa, Morten Boesen —que ya atendió a Eriksen cuando colapsó hace cinco años—, confirmó que el desfibrilador automático implantado (DAI) del jugador funcionó correctamente. «Christian está bien y salió del campo por su propio pie. El marcapasos respondió como debía», explicó Boesen en la web oficial de la DBU.
Tras el colapso, explicó: «Estuvo inconsciente unos instantes, pero recuperó la conciencia enseguida y pudimos hablar con él. Ahora se someterá a más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto continuo con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que le diera recuerdos a todos los jugadores y les dijera que está bien».
Los compañeros de equipo y el entrenador quedaron conmocionados
El seleccionador danés, Brian Riemer, admitió que el impacto emocional impidió seguir el partido. Aunque Eriksen saludó a sus compañeros al salir, el shock persistió. «Christian nos hizo un gesto al irse», dijo Riemer tras la suspensión.
Además, Riemer apuntó que un choque previo con Ruslan Malinovskyi podría haber disimulado el problema médico. «Unos minutos antes de que se sintiera mal, había forcejeado con Malinovskyi y pensé que por eso parecía tan angustiado, pero me equivoqué. A partir de ese momento, ni yo ni los jugadores en el campo podríamos haber continuado con el partido», añadió el seleccionador.
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La comunidad futbolística mundial se moviliza
Llegan mensajes de apoyo desde toda Europa para la estrella del Wolfsburgo. El Manchester United, donde Eriksen jugó tres años, publicó:«En el Manchester United nos alegra saber que Christian Eriksen está estable tras el amistoso suspendido contra Ucrania. Le enviamos fuerza y cariño a él y a su familia».
El Tottenham, su exequipo, le deseó una pronta recuperación. ElWolfsburgo, su actual club, informó que mantiene contacto con la Federación Danesa de Fútbol a la espera de nuevos resultados médicos.