Getty Images Sport
Traducido por
Últimas noticias sobre las lesiones del Manchester United: Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo se retiran de la concentración de la selección
Sesko y Mbeumo aupan al Manchester United al tercer puesto
Tras una primera mitad de temporada 2025-26 poco brillante bajo la dirección del exentrenador Rubén Amorim, el United decidió destituir al técnico portugués y sustituirlo por Carrick hasta el final de la temporada.
Ha resultado ser una decisión acertada, ya que los Red Devils ocupan la tercera posición en la tabla de la Premier League en el parón internacional de marzo. Mbeumo ha mostrado un gran rendimiento desde que llegó procedente del Brentford en verano, marcando diez goles en todas las competiciones, mientras que Sesko ha disfrutado de un cambio de suerte tras un difícil comienzo en Old Trafford, anotando seis goles entre enero y febrero.
- AFP
Dos jugadores se perderán el parón internacional por lesión
El United ha confirmado que ni Sesko ni Mbeumo participarán en los partidos internacionales de finales de marzo, pero el lateral Noussair Mazraoui se incorporará a la concentración de Marruecos tras recuperarse de una enfermedad.
Un comunicado del United reza: «El defensa del Manchester United Noussair Mazraoui se ha recuperado de una enfermedad y se incorporará a la selección de Marruecos, de cara a sus amistosos contra Ecuador y Paraguay. Bryan Mbeumo ha tenido que retirarse de la convocatoria de Camerún para los amistosos contra Australia y China, por precaución, tras ser sustituido en el minuto 71 del empate 2-2 del viernes por la noche contra el Bournemouth.
Benjamin Sesko también ha tenido que retirarse de la convocatoria internacional. El delantero centro se perderá los amistosos de Eslovenia contra Hungría y Montenegro, con el fin de garantizar su plena recuperación de un problema que el United ha estado gestionando con cuidado durante las últimas semanas».
Los Red Devils pierden una oportunidad en el empate contra el Bournemouth
Aunque Sesko y Mbeumo jugaron el empate 2-2 del United contra el Bournemouth el viernes por la noche, ninguno de los dos jugadores vio puerta. En cambio, un penalti de Bruno Fernandes y un gol en propia puerta de James Hill les dieron una ventaja de 2-1 antes y después del empate de Ryan Christie, pero Eli Junior Kroupi marcó desde el punto de penalti y los Cherries remontaron para llevarse un punto.
Aunque la noche fue decepcionante, el fin de semana resultó ser bastante bueno para el United en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones. El Aston Villa ganó el domingo por la tarde, pero el Liverpool y el Chelsea sufrieron derrotas el sábado ante el Brighton y el Everton, respectivamente, lo que deja al equipo de Carrick cinco puntos por delante del quinto clasificado a falta de solo siete partidos para el final de la temporada.
- Getty Images Sport
Carrick aspira a un buen final de temporada tras sustituir a Amorim
Mientras que muchas de sus estrellas volarán por todo el mundo para jugar con sus selecciones, Carrick se dedicará a planificar un buen final de temporada, ya que la clasificación para la Liga de Campeones sigue estando en manos del United.
Sin copas que les distraigan, los Red Devils pueden centrarse exclusivamente en sus compromisos de la Premier League. Tras el parón internacional, el United recibirá a su viejo rival, el Leeds, antes de visitar al Chelsea, uno de los cinco primeros clasificados, en Stamford Bridge.