Su fichaje definitivo por el VfB se ha descartado. Nübel no aceptaría un gran recorte salarial. Actualmente gana once millones de euros al año, de los cuales el FCB asume siete millones en el marco de la cesión al VfB. Además, el club suabo planea iniciar la próxima temporada con Dennis Seimen, quien juega cedido en el SC Paderborn, como nuevo portero titular.

El joven internacional sub-21, de 20 años, está brillando en el Paderborn y convenció en la ida del playoff de ascenso contra el VfL Wolfsburgo el jueves. «Todos lo ven: el apoyo que nos da Dennis es extraordinario. Nunca había visto algo así», afirmó su compañero Laurin Curda tras el partido.

De momento, Seimen no ha recibido confirmación oficial del VfB, y recuerda: «Depende de Alexander Nübel y de lo que decidan en Stuttgart; ahora no está en mis manos».