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Última hora: el Manchester City estudia fichar al centrocampista del Chelsea Enzo Fernández
El City ve a Fernández como una posible solución para el centro del campo
Según The Athletic, el Manchester City quiere fichar al centrocampista del Chelsea Fernández, en plena planificación de la renovación veraniega. El argentino, campeón del mundo, lidera la lista del City, que busca más control y dinamismo en el medio.
La operación llega mientras el club revisa su futuro en la medular: las lesiones de Rodri y la salida confirmada de Bernardo Silva al final de la temporada impulsan la búsqueda de un centrocampista que garantice nivel y adaptación a las exigencias tácticas de los ‘Citizens’.
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El Chelsea lucha por retener a su fichaje más caro en la historia del fútbol británico.
Fernández tiene contrato con el Chelsea hasta 2032, pero el City lo sigue y valora su fichaje. El centrocampista es clave en Stamford Bridge desde su llegada del Benfica, y la oportunidad de pelear por grandes títulos con el proyecto citizen podría ser decisiva.
En las conversaciones internas del City se destacan su amplio alcance de pase y su capacidad para imponer el ritmo del partido. A pesar de la irregularidad del Chelsea, el valor del jugador de 25 años sigue siendo alto entre los entrenadores de élite de Europa.
El City, dispuesto a poner a prueba la determinación de sus rivales londinenses
Cada vez hay más indicios de que el City está dispuesto a presentar una oferta importante por Fernández, un centrocampista que encaja en su estilo de juego de posesión.
Para el Chelsea, ceder a un jugador de su talla a un rival directo sería un golpe duro, pero sus necesidades financieras y de plantilla podrían forzar la venta ante una oferta sólida.
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Se acerca el mercado de fichajes de verano y el City evalúa presentar una oferta formal.
Aún no hay contacto oficial entre los clubes, pero se espera que el City siga al jugador hasta el final de la temporada. La posición final del Chelsea y sus planes con el nuevo entrenador serán clave.
A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, esta historia se perfila como una de las sagas más comentadas de la pretemporada. Queda por ver si el City podrá convencer al Chelsea de que se desprenda de su pivote, pero el interés subraya la ambición del gigante de Mánchester.