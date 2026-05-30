ÚLTIMA HORA: Arne Slot y el Liverpool se separan con efecto inmediato

En un comunicado conjunto, la propiedad del Liverpool afirma: «Es necesario un cambio», mientras los Reds buscan recuperar el éxito en la temporada 2026-27.

En ella se lee: «Esta ha sido una decisión difícil para el club. La contribución de Arne al Liverpool FC ha sido significativa, importante y, sobre todo para los aficionados y para nosotros, exitosa.

Nuestro agradecimiento es enorme, pues su éxito se basa en una sólida ética de trabajo y una gran experiencia que confirman su liderazgo.

Desde el primer momento, Arne demostró que no solo acepta la responsabilidad, sino que la asume por completo. Así lo hizo al aceptar el cargo de entrenador jefe, al guiarnos hacia el título de la Premier League y a lo largo de la temporada que acaba de terminar, llena de desafíos.

Sin embargo, hemos concluido que el cambio es necesario para que el club siga creciendo. No ha sido una decisión fácil.

Queremos agradecer a Arne, quien siempre tendrá un lugar especial en la historia del club por darnos el vigésimo título de liga.

Ese logro, conseguido en su primera temporada, se basó en un entrenamiento y un liderazgo excepcionales cada día.

Además, nos guió en uno de los momentos más duros tras la pérdida de Diogo, mostrando una compasión y humanidad que hablan por sí solas.

Le deseamos lo mejor en su próxima etapa, seguros de que su legado en el Liverpool perdurará y crecerá con el tiempo.

No obstante, creemos que es necesario un cambio de rumbo para mejorar la trayectoria del equipo. Esto no resta mérito a su labor ni al respeto que le tenemos; simplemente indica que necesitamos un nuevo enfoque.

«Arne se va con nuestro agradecimiento, un título de la Premier League en su palmarés y la certeza de que él y su familia siempre serán bienvenidos en Anfield».