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ÚLTIMA HORA: Arne Slot y el Liverpool se separan con efecto inmediato
Slot, despedido por el Liverpool
El Liverpool ha destituido a Slot tras una turbulenta temporada 2025-26. El equipo de Merseyside se clasificó por poco para la Liga de Campeones al acabar quinto en la Premier League.
Aunque en su primera temporada había superado las expectativas al ganar un título, su equipo cayó sin resistencia en cuartos de la Champions ante el PSG y fue goleado 4-0 por el Liverpool en la misma ronda de la FA Cup.
Un comunicado oficial del club reza: «El Liverpool FC confirma que Arne Slot abandona su cargo de entrenador con efecto inmediato y que ya se ha iniciado el proceso para nombrar a su sucesor.
Se marcha con un título de la Premier League en su palmarés y con nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento».
- AFP
«El cambio es necesario para que el club siga avanzando»
En un comunicado conjunto, la propiedad del Liverpool afirma: «Es necesario un cambio», mientras los Reds buscan recuperar el éxito en la temporada 2026-27.
En ella se lee: «Esta ha sido una decisión difícil para el club. La contribución de Arne al Liverpool FC ha sido significativa, importante y, sobre todo para los aficionados y para nosotros, exitosa.
Nuestro agradecimiento es enorme, pues su éxito se basa en una sólida ética de trabajo y una gran experiencia que confirman su liderazgo.
Desde el primer momento, Arne demostró que no solo acepta la responsabilidad, sino que la asume por completo. Así lo hizo al aceptar el cargo de entrenador jefe, al guiarnos hacia el título de la Premier League y a lo largo de la temporada que acaba de terminar, llena de desafíos.
Sin embargo, hemos concluido que el cambio es necesario para que el club siga creciendo. No ha sido una decisión fácil.
Queremos agradecer a Arne, quien siempre tendrá un lugar especial en la historia del club por darnos el vigésimo título de liga.
Ese logro, conseguido en su primera temporada, se basó en un entrenamiento y un liderazgo excepcionales cada día.
Además, nos guió en uno de los momentos más duros tras la pérdida de Diogo, mostrando una compasión y humanidad que hablan por sí solas.
Le deseamos lo mejor en su próxima etapa, seguros de que su legado en el Liverpool perdurará y crecerá con el tiempo.
No obstante, creemos que es necesario un cambio de rumbo para mejorar la trayectoria del equipo. Esto no resta mérito a su labor ni al respeto que le tenemos; simplemente indica que necesitamos un nuevo enfoque.
«Arne se va con nuestro agradecimiento, un título de la Premier League en su palmarés y la certeza de que él y su familia siempre serán bienvenidos en Anfield».
Los Reds retroceden a pesar de la importante inversión
Muchos pronosticaban que el Liverpool revalidaría el título, dada la elevada inversión realizada en el mercado de fichajes de verano. Los Reds invirtieron cerca de 446 millones de libras, la mayor cifra en un solo mercado de la Premier, en Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, quienes no han justificado su coste por lesiones y falta de forma.
Hugo Ekitike, fichaje estelar, fue una de las pocas luces: marcó 17 goles hasta que una lesión de ligamento cruzado en abril truncó su temporada y su sueño mundialista.
La afición mostró su malestar y los enfrentamientos con Mohamed Salah, quien dejará el club este verano, acapararon titulares. El egipcio publicó un comunicado pidiendo al Liverpool que volviera al fútbol “heavy metal” que caracterizó la era exitosa de Jurgen Klopp.
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Iraola, gran favorito para sustituir a Slot.
El entrenador saliente del Bournemouth, Andoni Iraola, es ahora el principal candidato para sustituir a Slot en el banquillo de Anfield. El español ha reforzado su reputación al llevar a los Cherries a un sexto puesto, mejor que el noveno de la temporada 2024-25.
Según The Athletic, Liverpool podría entrevistar a otros candidatos como Sebastian Hoeness (Stuttgart) y Pierre Sage (Lens), pero Iraola es el favorito.