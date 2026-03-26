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Michael OliseGetty
Ahmed Refaat

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Uli Hoeness descarta vender a Michael Olise al Liverpool por 200 millones de euros y critica la política de fichajes de los Reds

M. Olise
Liverpool
Fichajes
Bundesliga
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Bayern Múnich

La búsqueda del Liverpool de un fichaje estrella para su ataque ha encontrado un obstáculo importante. El presidente honorario del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, descartó públicamente cualquier posibilidad de que Michael Olise se traslade a Merseyside. Los rumores indicaban que el equipo inglés estaba dispuesto a ofrecer 200 millones de euros para repatriar al exjugador del Crystal Palace.

  • El Bayern se mantiene firme respecto al futuro de Olise

    Sin embargo, Hoeness ha dejado claro que los beneficios económicos no condicionarán las decisiones deportivas del club. Durante su intervención en el festival KI «data:unplugged» celebrado en Münster, el veterano directivo insistió en que retener al extremo de 24 años es fundamental para el éxito del equipo y para satisfacer a su enorme base de aficionados en todo el mundo.



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    Hoeness se burla del gasto del Liverpool

    Con su habitual franqueza, Hoeness fue directo al valorar el rendimiento reciente del Liverpool y su fuerte inversión en fichajes. A pesar del gasto, los Reds han tenido una temporada difícil, y el presidente del Bayern apuntó que más dinero no siempre garantiza mejores resultados.

    «El Liverpool ya ha gastado 500 millones de euros este año y está teniendo una temporada muy mala. No vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene», declaró Hoeness a los periodistas.

  • Dar prioridad a los aficionados frente a las finanzas

    Hoeness afirma que el club debe a sus aficionados, no a su saldo bancario. Subraya que su identidad se forja con la competitividad y el espectáculo que ofrecen a los millones de seguidores del equipo bávaro.

    «Jugamos para nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios y millones de seguidores en todo el mundo; no les sirve de mucho tener 200 millones de euros en el banco si, por eso, jugamos peor cada sábado», añadió el presidente del Bayern.



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    El compromiso a largo plazo de Olise

    Olise se ha convertido en una pieza clave en Múnich desde su llegada de la Premier League, cumpliendo las expectativas. Con contrato en el Allianz Arena hasta 2029, el Bayern puede ignorar el interés del Liverpool.

    A menos que la directiva del Bayern cambie radicalmente de opinión, el Liverpool deberá buscar otros objetivos ofensivos para la temporada 2026-27.