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UEFA: propuesta de los clubes medianos y pequeños para redistribuir los ingresos: recorte drástico para los equipos italianos en la Champions

La revolución presentada por la Unión de Clubes Europeos (UEC): aquí tienes el análisis del nuevo modelo

La Unión de Clubes Europeos (UEC), una asociación que representa principalmente a clubes pequeños y medianos, ha presentado una propuesta para reformar el reparto de los ingresos de las competiciones de la UEFA.

Actualmente, alrededor del 74 % de los recursos totales se destina a los clubes que participan en la Liga de Campeones, mientras que el 17 % va a la Liga Europa y solo el 9 % a la Liga de Conferencias.

Según la UEC, este sistema favorece en gran medida a los clubes que se clasifican de forma continuada para las competiciones europeas, lo que les permite acumular ingresos claramente superiores a los del resto. El resultado, sostiene la asociación, es un creciente desequilibrio económico en las ligas nacionales, lo que hace que tanto la lucha por el título como la por la clasificación para las competiciones sean menos competitivas.

  • LA IDEA: MÁS EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES COMPETICIONES EUROPEAS

    La propuesta de la UEC, según el análisis detallado de Calcio e Finanza que reproducimos aquí, tiene como objetivo reequilibrar el sistema manteniendo una parte vinculada a los resultados deportivos, pero redistribuyendo de forma diferente los recursos que no están directamente relacionados con el rendimiento.

    Uno de los puntos centrales es la eliminación del llamado «value pillar», el mecanismo que asigna primas en función del valor de los mercados televisivos y de las clasificaciones históricas de los clubes.

    Según el nuevo modelo:

    el 62,5 % de los ingresos se destinaría a la participación en las competiciones;

    el 37,5 % se distribuiría en función de los resultados deportivos.

    También cambiaría el reparto entre las tres competiciones de la UEFA:

    el 50 % a la Liga de Campeones

    el 30 % a la Europa League

    el 20 % a la Conference League

    Partiendo de un premio total superior a 3.500 millones de euros, la simulación indica este nuevo reparto:

    Liga de Campeones: 1.763 millones (hoy unos 2.467 millones)

    Europa League: 1.058 millones (hoy 565 millones)

    Liga de Conferencias: 705 millones (hoy 285 millones)

    El nuevo mecanismo de redistribución nacional.

    Otra novedad relevante se refiere a la distribución de la cuota vinculada a la participación.

    Según el modelo propuesto, estos recursos no irían directamente a los clubes clasificados para las copas europeas, sino que se transferirían a las ligas nacionales, que tendrían la tarea de redistribuirlos entre todos los clubes de la liga.

    En el caso de Italia, tomando como referencia los premios de la temporada 2024/25, la cuota de participación ascendería a unos 202 millones de euros:

    el 85 % destinado a los clubes de la Serie A

    el 15 % a los clubes de la Serie B

    El objetivo es reducir las distorsiones económicas entre los equipos que participan en las copas y los que se quedan fuera.

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  • EL IMPACTO EN LOS CLUBES ITALIANOS

    La simulación basada en los resultados de la temporada 2024/25 muestra cómo el nuevo sistema reduciría drásticamente la brecha entre los clubes que más ingresos obtienen y los que menos obtienen de las competiciones de la UEFA.

    Sin embargo, los efectos serían muy diferentes de un equipo a otro.

    Entre los clubes participantes en las copas europeas, las pérdidas más importantes afectarían a:

    Inter: unos -68 millones de euros

    Juventus: unos -47 millones

    Atalanta: unos -43 millones

    En cambio, el equipo que más se beneficiaría del nuevo sistema sería la Fiorentina, con más de 12 millones de euros adicionales.

    Aún más significativo sería el beneficio para los clubes de la Serie A que no participan en las copas: sus ingresos pasarían de los actuales 800 000 euros de solidaridad de la UEFA a unos 8,6 millones de euros cada uno.

  • LOS MOTIVOS

    Según la UEC, el fútbol europeo se enfrenta a un problema estructural de equilibrio competitivo. Mientras que los ingresos de la UEFA aumentan, los procedentes de los derechos televisivos nacionales tienden a disminuir, lo que amplía aún más la brecha entre los clubes ricos y los clubes más modestos.

    Para la asociación, intervenir en los ingresos de las competiciones europeas es la única forma realista de reequilibrar el sistema, aunque ello implique restar una parte de los recursos a los clubes más grandes.

    La propuesta se ha presentado a la UEFA, a las Ligas Europeas y a la Comisión Europea con el objetivo de abrir un debate sobre el ciclo de derechos televisivos 2027-2031.

    Según la UEC, sin intervenciones, se corre el riesgo de que los grandes clubes sigan distanciándose económicamente del resto del sistema futbolístico europeo. Incluso frenar esta dinámica, concluye la asociación, ya representaría un primer paso hacia una mayor sostenibilidad del fútbol europeo.

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