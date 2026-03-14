UEFA: propuesta de los clubes medianos y pequeños para redistribuir los ingresos: recorte drástico para los equipos italianos en la Champions

La propuesta de la UEC, según el análisis detallado de Calcio e Finanza que reproducimos aquí, tiene como objetivo reequilibrar el sistema manteniendo una parte vinculada a los resultados deportivos, pero redistribuyendo de forma diferente los recursos que no están directamente relacionados con el rendimiento.

Uno de los puntos centrales es la eliminación del llamado «value pillar», el mecanismo que asigna primas en función del valor de los mercados televisivos y de las clasificaciones históricas de los clubes.

Según el nuevo modelo:

el 62,5 % de los ingresos se destinaría a la participación en las competiciones;

el 37,5 % se distribuiría en función de los resultados deportivos.

También cambiaría el reparto entre las tres competiciones de la UEFA:

el 50 % a la Liga de Campeones

el 30 % a la Europa League

el 20 % a la Conference League

Partiendo de un premio total superior a 3.500 millones de euros, la simulación indica este nuevo reparto:

Liga de Campeones: 1.763 millones (hoy unos 2.467 millones)

Europa League: 1.058 millones (hoy 565 millones)

Liga de Conferencias: 705 millones (hoy 285 millones)

El nuevo mecanismo de redistribución nacional.

Otra novedad relevante se refiere a la distribución de la cuota vinculada a la participación.

Según el modelo propuesto, estos recursos no irían directamente a los clubes clasificados para las copas europeas, sino que se transferirían a las ligas nacionales, que tendrían la tarea de redistribuirlos entre todos los clubes de la liga.

En el caso de Italia, tomando como referencia los premios de la temporada 2024/25, la cuota de participación ascendería a unos 202 millones de euros:

el 85 % destinado a los clubes de la Serie A

el 15 % a los clubes de la Serie B

El objetivo es reducir las distorsiones económicas entre los equipos que participan en las copas y los que se quedan fuera.