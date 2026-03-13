En el Juventus no llegan buenas noticias en vísperas de la 29.ª jornada de liga, en la que el Juventus jugará a domicilio en Udine contra el equipo de Runjaic. Según se filtra, Dusan Vlahovic aún no está listo para volver a los terrenos de juego: el delantero serbio no estará en la convocatoria de Luciano Spalletti para el próximo partido y, a pesar de haber entrenado con el resto del grupo en los últimos días, tendrá que posponer de nuevo su regreso.
Udinese-Juventus: Vlahovic podría quedarse fuera de la convocatoria; se retrasa su regreso
EL CALVARIO DE VLAHOVIC
Vlahovic lleva sin pisar el campo desde el pasado mes de noviembre, cuando se lesionó al sufrir una lesión grave en la unión musculotendinosa del aductor izquierdo, lo que le obligó a someterse a una operación en Londres. En los últimos meses había iniciado el proceso de recuperación: durante un tiempo se entrenó en solitario en Serbia y, a principios de febrero, regresó a la Continassa para trabajar con los preparadores físicos de la Juventus. El delantero incluso se adelantó a los plazos previstos, pero tras la última revisión realizada hoy, en vísperas del partido contra el Udinese, se ha decidido no convocarlo.
¿CUÁNDO PODRÁ VOLVER VLAHOVIC?
La primera fecha en la que podríamos volver a ver a Vlahovic en la convocatoria podría ser, por tanto, el domingo 21 de marzo, cuando la Juventus juegue en casa contra el Sassuolo del exjugador bianconero Fabio Grosso (partido programado a las 20:45): el delantero serbio será objeto de especial atención por parte del entrenador y, sobre todo, del cuerpo médico, para determinar si podrá volver a estar disponible para ese partido tras cuatro meses de baja. Si no llegara a estar listo para esa fecha, el siguiente partido de los bianconeri será contra el Genoa el 6 de abril a las 18:00.