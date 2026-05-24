La pareja, que se hizo amiga cuando Ibrahimovic jugaba en el Manchester United, se vio en Varsovia durante la grabación de un anuncio para el Mundial de la marca «Furocity» de Fury. Según The Sun, hablaron del futuro del Morecambe y valoraron comprar el club de la National League, recién descendido.

El plan incluiría un documental para Netflix, Rise of Morecambe, inspirado en el éxito de Ryan Reynolds y Rob McElhenney con el Wrexham. Ambos creen que su fama mundial atraería la misma atención al club de Lancashire.