Tuttosport - Milan: reunión entre el director deportivo Tare y el agente de Mateo Retegui, delantero del Al-Qadsiah

No es ningún secreto que el Milan tiene la intención de renovar su línea de ataque este verano y fichar a un nuevo número 9: un jugador fiable, rápido y, en definitiva, un goleador. Uno que no siga la estela de las últimas inversiones, que por diversas razones han sido tachadas de fracasos (Morata, Giménez y Fullkrug). Además de Kean, Gabriel Jesús (que tiene el mismo agente que Allegri) y Lewandowski (que se marcha del Barcelona y es cortejado por el Chicago Fire, club de la Major League Soccer), también está el delantero del Al-Qadisiya entre los nombres que interesan al equipo rossonero en el mercado. Tras proclamarse máximo goleador de la Serie A en la temporada 2024-25, con 25 goles en 36 partidos, el exjugador del Genoa está confirmando su nivel también en la Saudi Pro League: en 25 partidos ha visto puerta en 15 ocasiones.