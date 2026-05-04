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¿Trofeos o espectáculo? Chris Waddle resume el dilema de José Mourinho en el Newcastle: ganar sin ser «aburrido»
Bajón tras ganar el título y jugar la Liga de Campeones
Sin embargo, esto rara vez ocurre con sus excentricidades en la banda y en las ruedas de prensa, pues Mourinho es uno de los entrenadores más enigmáticos que han pisado un banquillo. Se ha hecho famoso por su habilidad para gestionar jugadores y por crear una mentalidad de «nosotros contra el mundo» en cada club que lo contrata.
El portugués de 63 años —con varios títulos de la Premier League y la Liga de Campeones— afirma que solo importa ganar. No le preocupa cómo se logre, porque en un negocio de resultados lo único que cuenta son los puntos y los trofeos.
El Newcastle conquistó su primer título nacional en 70 años al ganar la Carabao Cup en 2025 y, en dos de las últimas tres temporadas, compitió con la élite europea.
Esta campaña han caído a la segunda mitad de la tabla de la Premier, lo que ha puesto mucha presión sobre el veterano entrenador Howe y ha reavivado los rumores sobre el regreso a Inglaterra de Mourinho, ex técnico de Chelsea, Manchester y Tottenham, al St James’ Park.
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¿Sería Mourinho una mala elección para el Newcastle?
Al ser preguntado si un rostro conocido para los aficionados de Tyneside supondría un riesgo para los Magpies por su estilo de juego, el exjugador del Newcastle Waddle —en nombre de Genting Casino, un casino en línea de primera categoría con una tragaperras de fútbol— declaró a GOAL: «No diré que Mourinho sea un mal entrenador; ha ganado casi todo en este deporte.
Ahora está en el Benfica y, seamos sinceros, acabará arriba porque en Portugal siempre mandan tres equipos. También suena para el Real Madrid.
Si ganas, la gente lo aguanta; pero en el Newcastle hay que ganar entreteniendo, y Mourinho no ha sido nunca un entrenador entretenido.
Se trata de resultados. Si está entre los cuatro primeros y sigue en las copas, lo aguantarán. Si no, se volverán contra su estilo: no les gusta, es aburrido.
Tottenham lo fichó y comprobó que, pese a su calidad, su estilo no encajaba.
Si le preguntas a Mourinho si entretiene, te dirá: “No, gano trofeos”. Quieren trofeos o espectáculo? Hay muchos clubes, como Tottenham o Newcastle, que quieren ambas cosas.
No critico a Mourinho: es un entrenador fantástico, pero hay clubes que buscan un estilo atractivo, algo que no encaja con él».
Se pide al Newcastle que dé a Howe un presupuesto de fichajes generoso.
Waddle se refirió a los rumores sobre la posible salida de Howe, técnico del Newcastle desde noviembre de 2021: «Si ganas títulos, la gente aguanta lo que sea; si no los ganas, todo es un desastre.
Me gusta Eddie Howe. En los 80, con Arthur Cox, jugábamos al ataque; luego ascendimos con Kevin Keegan y a la afición le encantaba. Cuando Keegan volvió, mantuvo ese estilo porque conocía a la grada.
Desde entonces han pasado muchos entrenadores que no conectaron con la afición por su estilo. Eddie Howe juega al estilo del Newcastle, si es que existe. A mí me gusta Eddie Howe.
Ganaron la Copa de la Liga hace un par de años, pero luego tuvieron una mala racha. La Champions League les pasó factura: cuando se clasificaron para esa competición, su rendimiento en la liga bajó.
«Eddie Howe necesita apoyo y nuevos jugadores. Hay muchos veteranos y algunos que parecen no querer estar allí. Debe hacer limpieza y fichar a cinco o seis jugadores nuevos para refrescar al equipo».
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¿Es Mourinho lo suficientemente «especial» como para ocupar otro puesto en la Premier League?
Howe ha dirigido 228 partidos al Newcastle, con 111 victorias. A sus 48 años, sigue aprendiendo lo necesario para competir por Champions y títulos.
Mourinho cuenta con una trayectoria probada, pero se resiste a actualizar sus métodos. Los Magpies deberían valorar si fichar a un técnico que quizá ya no sea tan «especial» como antes.