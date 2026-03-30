Tresoldi, en el punto de mira del mercado entre… selecciones nacionales (y no solo): contactos con Argentina, que supera así a Italia y Alemania

Por un lado, el delantero se encuentra en el centro de una pugna a tres bandas a nivel nacional; por otro, está el mercado «real». Protagonista del Brujas con 17 goles y 5 asistencias en casi 50 partidos, este jugador nacido en 2004 ha sido vinculado en varias ocasiones con el Milan, el club de sus sueños, pero hasta la fecha los rossoneri nunca han dado ningún paso en esa dirección (en los últimos años han fichado a De Ketelaere y Jashari). En el mercado de invierno también se le relacionó con el Arsenal y la Lazio, y en verano podrían aparecer otros clubes interesados.



