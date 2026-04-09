Tres meses en la línea de fuego... El último baile de Ronaldo amenaza el trono de Messi y Al-Hilal

Los próximos meses no son una etapa cualquiera en la carrera de Cristiano Ronaldo, sino un capítulo que podría marcar el gran final de una larga historia de gloria y lucha. A medida que la temporada llega a su clímax, el astro portugués afronta una encrucijada que podría redefinir su legado.

Los próximos tres meses serán su última danza de gloria o el inicio del telón que cierre un capítulo excepcional de un jugador que nunca supo rendirse.

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A sus 41 años, “El Bicho” mantiene su intensidad, pasión y competitividad tras más de dos décadas en la élite. El astro luso mantiene un nivel sobresaliente y sigue llevando al Al-Nassr y a la selección a lo más alto.