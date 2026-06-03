Tres compañeros del FC Bayern y Lionel Messi: la joven promesa Lennart Karl revela sus mayores referentes

«Para mí, Michael Olise es un jugador especial al que me gusta seguir», declaró el jugador más joven de la selección alemana para el Mundial a la revista 51 del campeón récord de Múnich: «Juega en espacios similares, también es zurdo y tiene una tranquilidad con el balón de la que puedo aprender mucho».

Sobre los capitanes Kimmich y Kane admira su preparación física y profesionalismo fuera del campo.