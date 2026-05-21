El viernes, Tuchel reducirá en más de la mitad la lista provisional de 55 jugadores, y aún quedan muchas decisiones clave envueltas en la incertidumbre a medida que se acerca el momento de su anuncio definitivo.

Tras 15 meses al frente, el seleccionador ya ha decidido y empezará a hacer las llamadas que ningún jugador quiere recibir antes de un gran torneo.

Habrá dudas en casi todas las posiciones y, sea cual sea su elección, el seleccionador generará debate entre aficionados y medios. A continuación, GOAL repasa las decisiones más importantes mientras Tuchel se prepara para anunciar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial.