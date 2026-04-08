¿Traspaso en verano? Al parecer, el VfB Stuttgart ha fijado el precio del codiciado internacional

Para ello, primero habría que rescindir la cláusula de rescisión que figura actualmente en el contrato de Stiller. Según se ha podido saber, esta asciende a 36,5 millones de euros y puede eliminarse del contrato por una suma relativamente modesta de apenas dos millones de euros, que el VfB tendría que pagar a Stiller.

A continuación, el actual campeón de la Copa DFB podría negociar libremente una indemnización por traspaso. Stiller sigue vinculado al equipo suabo hasta el 30 de junio de 2028; según Sport Bild, el club querría obtener al menos 50 millones de euros en caso de una salida.

No está claro si la situación llegará a ese punto. El siete veces internacional alemán, que en Stuttgart es uno de los titulares indiscutibles bajo la dirección del entrenador Sebastian Hoeneß y que aún puede albergar esperanzas de participar en el Mundial, ha sido relacionado en el pasado con algunos de los principales clubes europeos.

Así, por ejemplo, el Real Madrid de la Liga española o el Manchester United de la Premier League habrían mostrado interés en un traspaso, pero al parecer aún no se ha concretado nada.