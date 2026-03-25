Tras una crítica demoledora al árbitro: la DFB impone una cuantiosa multa a un entrenador de la Bundesliga

Tras el 1-2 sufrido en su lucha por evitar el descenso de la Bundesliga, Blessin se había mostrado molesto con el árbitro Florian Badstübner en el último partido contra el SC Friburgo y, según la DFB, «había puesto en duda su imparcialidad».

Su equipo «no jugó contra once hombres, sino contra doce, y ese fue el árbitro», había dicho Blessin, entre otras cosas, en DAZN: «Fueron muchas pequeñas cosas. Si un árbitro me saca una tarjeta amarilla y, al hacerlo, me sonríe con sarcasmo, lo considero una falta de respeto. Incluso si yo estoy alterado fuera del campo. Antes del primer gol también hubo tres situaciones en las que dejó seguir el juego. Ahora se puede volver a decir que soy mal perdedor, pero no pasa nada».