El entrenador del FC St. Pauli, Alexander Blessin, se enfrenta a una cuantiosa multa tras sus críticas al árbitro. El técnico, de 52 años, ha sido sancionado por el Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol con una multa de 10 000 euros «por conducta antideportiva», según informó la DFB el miércoles: «La sentencia es firme».
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Tras una crítica demoledora al árbitro: la DFB impone una cuantiosa multa a un entrenador de la Bundesliga
Tras el 1-2 sufrido en su lucha por evitar el descenso de la Bundesliga, Blessin se había mostrado molesto con el árbitro Florian Badstübner en el último partido contra el SC Friburgo y, según la DFB, «había puesto en duda su imparcialidad».
Su equipo «no jugó contra once hombres, sino contra doce, y ese fue el árbitro», había dicho Blessin, entre otras cosas, en DAZN: «Fueron muchas pequeñas cosas. Si un árbitro me saca una tarjeta amarilla y, al hacerlo, me sonríe con sarcasmo, lo considero una falta de respeto. Incluso si yo estoy alterado fuera del campo. Antes del primer gol también hubo tres situaciones en las que dejó seguir el juego. Ahora se puede volver a decir que soy mal perdedor, pero no pasa nada».
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Blessin lamenta sus palabras
En la rueda de prensa posterior al partido, Blessin se arrepintió de sus palabras. «Lo que dije en DAZN no fue muy acertado. Fue algo impulsivo, hay que reconocerlo», afirmó: «Hay mucho en juego».
FC St. Pauli: los próximos partidos
Domingo, 5 de abril, 15:30 h
Union Berlin (A)
Sábado, 11 de abril, 18:30 h
FC Bayern de Múnich (local)
Viernes, 17 de abril, 20:30 h
1. FC Colonia (en casa)
Por determinar
1. FC Heidenheim (F)
por determinar
1. FSV Mainz 05 (local)