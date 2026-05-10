El campeón del mundo Sami Khedira, comentarista de DAZN, lanzó una pulla a Yamal y a su atuendo el domingo por la noche en el Camp Nou.
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«Tras las huellas de Lennart Karl»: Sami Khedira lanza una pulla en el Clásico a la superestrella del Barcelona, Lamine Yamal
Tras el segundo gol del Barcelona, marcado por Ferran Torres en el minuto 18, se vio a Yamal, aún lesionado, celebrando el tanto en la grada. «A Lamine Yamal le gusta. En cuanto al atuendo, sigue los pasos de Lennart Karl», comentó con ironía el exjugador del Real Madrid Khedira.
Llevaba una sudadera rosa con capucha y una bolsa muy llamativa al hombro. Khedira aludía a Lennart Karl, joven talento del Bayern de Múnich, que también había llamado la atención con un look extravagante. En la vuelta de cuartos de la Champions contra el Real Madrid, que se perdió por lesión, Karl apareció en la tribuna y luego en el campo vestido completamente de rosa, con un look aún más llamativo que el de Yamal. El presidente de honor del Bayern, Uli Hoeneß, le reprendió por ello.
- AFP
El Barcelona sigue en la lucha por el título, incluso sin Lamine Yamal
Yamal sufrió una lesión muscular en abril y desde entonces solo ha podido ver los partidos. El delantero de 18 años se perderá lo que resta de temporada con el Barça, aunque su presencia en el Mundial no corre peligro.
Aun sin él, el Barcelona ha dado pasos firmes hacia la defensa del título en LaLiga y, con una victoria ante el Madrid el domingo, aseguraría matemáticamente el campeonato. Antes de la lesión, Yamal había marcado 24 goles y dado 18 asistencias en 45 partidos esta temporada.
Lamine Yamal: sus estadísticas con el FC Barcelona
Partidos
151
Goles
49
Asistencias
52