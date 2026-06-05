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Ameé Ruszkai

Traducido por

Tras la marcha de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle, ¿qué le espera al Barcelona? ¿Y cómo influirán los fichajes en Cataluña en la defensa del título de España en el Mundial Femenino de 2027?

Women's football
Barcelona
A. Putellas
O. Batlle
M. Leon
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España vs Inglaterra
World Cup Qualification UEFA
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Un vistazo a la convocatoria de España para el crucial partido de clasificación para el Mundial femenino del viernes contra Inglaterra muestra que el Barcelona es el equipo con más representación: once de las veinticinco jugadoras elegidas por Sonia Bermúdez juegan en Cataluña, y La Roja ha aprovechado esa conexión con eficacia. Pero este verano habrá muchos cambios en el Barça.

El mes pasado, tras la victoria del equipo de Pere Romeu por 4-0 ante el Lyon en la final de la Liga de Campeones, que completó un magnífico cuádruple, se anunciaron tres bajas importantes. Alexia Putellas, con 14 años en el club y dos Balones de Oro, acaparó los titulares. También se marchan las defensas Ona Batlle y Mapi León, mientras Salma Paralluelo, autora de dos goles en la final, podría seguirles.

El curso pasado, con un mercado limitado por las finanzas, también hubo dudas; sin embargo, el equipo respondió con su cuarto título continental. Ahora la situación es distinta, pues las salidas incluyen a tres futbolistas de élite.

¿Qué implicaciones tendrá este verano para el Barcelona y para la selección española, que prepara su defensa del título mundial en Brasil el año próximo?

  • Mapi Leon Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Nos espera un verano increíble

    Para las campeonas de Europa es un momento crucial. La marcha de Putellas, posible Balón de Oro, León, quizá la mejor central, y Batlle, lateral de talla mundial, deja grandes vacíos.

    Aun así, los blaugranas suelen reponerse: La Masía, la más productiva cantera del fútbol femenino de clubes, y el mercado de fichajes han garantizado recambios de calidad.

    Tras las restricciones financieras del año pasado, que afectaron a ambos equipos por las normas de Juego Limpio Financiero de La Liga, ahora la clave estará en las nuevas fichas.

    Sin embargo, el equipo de Hansi Flick acaba de pagar 69 millones de libras (93 millones de dólares) por Anthony Gordon, lo que sugiere que esta vez podría ser diferente. Si el Barça puede gastar, perfecto, pero aún así debe hacerlo bien.

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  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Adiós a un líder

    No basta con reemplazar a las jugadoras que se marchan. El liderazgo y la mentoría de Putellas esta temporada han sido clave.

    Romeu recurrió a la cantera: las adolescentes Clara Serrajordi y Aicha Camara se hicieron fijas, y otras como Martine Fenger, Carla Julia y Adriana Ranera tuvieron su oportunidad. Sydney Schertenleib, Esmee Brugts, Vicky López y Kika Nazareth también asumieron más responsabilidad. Muchas contribuyeron a su crecimiento, pero Putellas, como capitana, fue la principal guía.

    «Es una jugadora que siempre intenta ayudar a las demás para sacar lo mejor de ellas», dijo Brugts recientemente sobre la futbolista de 32 años. «Cuando hablo de que las jugadoras con experiencia asuman papeles de liderazgo, ella es, por supuesto, el principal ejemplo. Me tranquiliza mucho jugar a su lado y me da la confianza necesaria para hacer un buen partido».

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Amplia experiencia

    El Barça debe reemplazar a un lateral derecho, un central y una centrocampista de talla mundial, y además necesita nuevas líderes. Hay candidatas sobradas, como Patri Guijarro, Aitana Bonmati e Irene Paredes.

    El club ya superó salidas como las de Mariona Caldentey, Lucy Bronze, Keira Walsh y Sandra Panos, y este año respondió a las dudas con contundencia.

    Conserva su estatus de equipo mundial, una cantera inigualable y una cultura ganadora. El camino no será fácil, pero se espera que el Barça siga brillando.

  • Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Nuevos retos

    ¿Qué repercusiones tiene esto para España? León ficharía por el London City Lionesses, sexto en su debut en la Superliga Femenina, y Putellas podría seguirla. Batlle, en tanto, se sumará al Arsenal, que venció al Barça en la final de la Liga de Campeones 2024-25.

    Para Batlle el cambio será mínimo: pasará de ser titular en un Barça que compite en cuatro frentes a serlo en un Arsenal que disputará tres, pues las nuevas normas de la Copa de la Liga excluyen a los equipos que jueguen la Champions. Como la WSL es más fuerte que la Liga F, la exigencia y los minutos de juego se equilibrarán.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    Aspectos positivos para España

    Para León —y para Putellas, si se une a ella en el London City Lionesses— las cosas serán distintas: el club no jugará la Liga de Campeones, así que tendrá un calendario más relajado que el del Barça. Es cierto que desaparecerán los duelos de élite, pero la WSL supera a la Liga F y allí León —y tal vez Putellas— seguirá midiéndose a equipos como Arsenal, Chelsea, Manchester City y Manchester United.

    Menos minutos y menos carga para dos jugadoras clave, ambas en la treintena, que seguirán en forma de cara al Mundial Femenino de 2027. Para España, eso podría ser fantástico.

  • Clara Serrajordi Alexia Putellas Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    ¿Surgirán nuevas estrellas?

    Si las bajas de Putellas, León y Batlle se cubren con más canteranas de La Masía —como Serrajordi, convocada para el España-Inglaterra y que no deja de impresionar desde su debut absoluto en octubre—, serán buenas noticias para La Roja.

    A las 11 futbolistas de la actual convocatoria que juegan en el Barça se suman Jana Fernández y Lucía Corrales, formadas en La Masia y traspasadas el pasado verano por necesidades económicas. Este talento catalán ya beneficia a la selección.

    El mercado de fichajes se presenta apasionante, sobre todo para el Barça. Pero, sea cual sea el resultado, España podría vivir un verano positivo de cara a defender su título mundial en 2027.

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