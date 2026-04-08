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Tras la derrota ante el Bayern: un debate impactante sobre Mbappé... ¿Es el Real Madrid mejor sin él?

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
K. Mbappe
M. Neuer
J. Tah
A. Tchouameni
A. Guler
T. Pitarch
A. Carreras
España
Alemania
Francia
Turquía

¡La sorpresa del Bayern vuelve a poner sobre la mesa la misma pregunta!

El Bayern de Múnich hizo temblar, literalmente, las gradas del Santiago Bernabéu. Cada vez que los 4000 aficionados que habían acudido a animar al Bayern de Múnich en la grada norte superior se ponían en pie, la grada este se balanceaba.

Dicen que es normal, pero no está de más consultar a un ingeniero de estructuras para asegurarse. Por si acaso. Así comenzaba Marca su crónica sobre la derrota del Real Madrid en su feudo el martes por la noche ante el Bayern de Múnich por 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Bayern sorprendió al Real Madrid con un gol al final de la primera parte, obra de Luis Díaz, y veinte segundos después del inicio de la segunda parte le asestó un golpe mortal por medio de Harry Kane, antes de que Kylian Mbappé devolviera al equipo madridista a la partida con un gol que acortó distancias en el minuto 74.

  • «Avivando una polémica infructuosa»... Mbappé devuelve un rayo de esperanza

    «No hay duda de que la situación del Real Madrid es muy mala», prosiguió Marca. «Es cierto que el equipo de Arbeloa no mereció la derrota, pero la impresión que dejó el partido es que el Bayern de Múnich es muy superior al equipo merengue, que aguantó por orgullo ante la afición del Bernabéu y gracias a la fulgurante velocidad de Mbappé, no por sus habilidades futbolísticas». 

    Y añadió: «Seguirá habiendo quien quiera avivar la estéril polémica de que el Real Madrid es mejor sin el francés, pero él fue el autor del único gol del Real Madrid y también creó sus mejores ocasiones, y los goles del Bayern no se debieron a errores de Mbappé».

    El periódico prosiguió: «La idea de que el Real Madrid es un equipo mejor, más cohesionado y más... lo que sea sin Mbappé, sería una teoría bonita, casi poética, si no fuera porque el fútbol tiende a favorecer a quienes buscan lo imposible frente a quienes pierden la esperanza. Si el Real Madrid aún tiene un atisbo de esperanza en Múnich, por pequeño que sea, es gracias a Mbappé».

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    El periódico se refirió al rendimiento de Thiago Peters y señaló: «Lo que le ocurrió ante el Manchester City se repitió ante el Bayern de Múnich. Thiago perdió el balón en el borde del área pequeña. Frente al City, Courtois le salvó, y esta vez fue Lunin quien demostró su rapidez de reflejos para detener el disparo de Gnabry. El canterano se llevó el mayor aplauso de la noche gracias a su esfuerzo, pero su atrevimiento a la hora de arriesgarse en zonas en las que no se debe jugar casi le cuesta caro (por segunda vez)».

  • El mejor jugador del Real Madrid contra el Bayern de Múnich

    Y añadió: «El jugador que mejor entendió el partido y que se resistió con todas sus fuerzas a la derrota sobre el terreno de juego fue Arda Güler.

    Güler cuajó una primera parte magnífica, casi excepcional, y siguió brillando en la segunda. Se mostró muy hábil con el balón, y todo lo que hizo le salió bien. Fue él quien lideró mejor los ataques del Real Madrid, y el primero en pasarle el balón a Mbappé, que se quedó solo ante Neuer. 


  • No subestimen a los veteranos: ¡menudo partido ha jugado Neuer!

    Sobre el mejor jugador del partido, «Marca» comentó: «Es evidente que no está en su mejor momento, pero aún no ha dicho su última palabra. Neuer cuajó un partido magnífico en el Bernabéu, donde salvó al Bayern en la primera parte con tres paradas excelentes —dos a Mbappé y una a Vinícius— y otras tres en la segunda». El portero alemán comenzó el partido con algunas dudas, pero cuando más se le necesitaba, respondió con una actuación impresionante, salvando a su portería de goles decisivos que permitieron al Bayern mantener su portería a cero hasta el minuto 74».

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  • Oliseh, Cabos Carreras

    Se refirió a la difícil noche que vivió Carreras, el lateral izquierdo del Real Madrid, y explicó: «Le habían advertido, pero las cosas salieron peor de lo esperado. Oliés le hizo pasar a Carreras una de sus peores noches como jugador del Real Madrid». El lateral madridista aguantó todo lo que pudo, pero se enfrentaba a uno de los mejores jugadores de Europa en la actualidad, un jugador con una complexión física imponente y una capacidad excepcional para los duelos individuales con los defensas. Hacía mucho tiempo que el Bernabéu no veía a un rival con tanta fuerza y superioridad».  


  • Tah y Chouamani... Ausencias que se notan

    Chouameni se perderá el partido de vuelta por su choque con Oulisse mientras el jugador del Bayern de Múnich buscaba un pase en profundidad. Por su parte, Tah será sancionado con una suspensión por su entrada violenta sobre Mbappé. La sanción fue la misma para ambos jugadores, y quizá sean las únicas dos decisiones controvertidas del árbitro Michael Oliver en todo el partido. Aunque no influyeron en el resultado, la diferente interpretación de estos dos incidentes sí tuvo repercusión en el resultado del partido.

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