Tras fracasar la megatransacción por Maxx Crosby, los Baltimore Ravens cierran un acuerdo sensacional y fichan a la estrella defensiva

Tras el fracaso del traspaso de Maxx Crosby, los Baltimore Ravens parecen haber encontrado rápidamente una alternativa para solucionar su problema en el pase. Según informa el experto en la NFL Adam Schefter, el ganador de la Super Bowl de 2012 fichará en su lugar a Trey Hendrickson, de su rival de división, los Cincinnati Bengals, otra estrella absoluta de la liga.
Según el informe, los Ravens y Hendrickson han acordado un contrato de cuatro años por valor de 112 millones de dólares. El contrato de Hendrickson con los Bengals expiró al final de la temporada. Según los medios de comunicación, los Bengals habían considerado la posibilidad de asignarle la etiqueta de franquicia, pero finalmente decidieron no hacerlo. Hendrickson ya se ha despedido de los aficionados de Cincinnati en Instagram.
La temporada pasada, Hendrickson solo disputó siete partidos con Cincinnati debido a una lesión, en los que, sin embargo, consiguió la notable cifra de 4,0 sacks. Sin embargo, cuando está en forma, es sin duda uno de los mejores pass rushers de la liga. Precisamente en este aspecto es donde los Ravens han tenido problemas últimamente: en la estadística de sacks, ocuparon el tercer puesto por la cola en 2025, con solo 30.
En sus nueve años como profesional de la NFL, Hendrickson fue seleccionado cuatro veces para el Pro Bowl. En 2024 lideró la liga con 17,5 sacks y fue elegido para el primer equipo All-Pro.
Debido a un examen médico: el traspaso de Crosby fracasó en la recta final.
Sin embargo, en Baltimore se había seguido inicialmente un plan completamente diferente. La franquicia ya había acordado con los Las Vegas Raiders un traspaso por Maxx Crosby, a cambio de dos selecciones de primera ronda para los Raiders.
El martes se produjo un giro inesperado: según informó The Athletic, el defensive end de 28 años no superó el examen médico obligatorio. A raíz de ello, los Ravens cancelaron el traspaso en el último momento. La franquicia «no hará más comentarios» sobre el asunto por el momento, según informaron los Raiders.
Baltimore, con su estrella Lamar Jackson como quarterback, ha tenido una temporada 2025 decepcionante, en la que se quedó a las puertas de los playoffs tras perder el último partido de la temporada regular contra los Pittsburgh Steelers, con un balance de ocho victorias y nueve derrotas. Tras 17 años, los Ravens se despidieron de su entrenador jefe, John Harbaugh. Su sucesor es Jesse Minter.
Trey Hendrickson: estadísticas en la NFL
Juegos Total de placajes Tackles en solitario Sacks Balones sueltos forzados Balones sueltos recuperados Pases desviados 117 236 162 81,0 15 0 16