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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Tras el desastre del Mundial... ¿Se desvanecen los sueños europeos de Italia?

FEATURES
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia y Herzegovina
Italia

¡Se acerca la hora cero!

A medida que continúan los alunizajes, cobra relevancia la famosa frase del ingeniero aeronáutico Edward Murphy Jr.: «Si hay posibilidad de que algo salga mal, saldrá mal», se convierte en una descripción acertada de la situación actual del fútbol italiano. La tercera ausencia consecutiva en el Mundial de 2026 supone un duro golpe para un sistema que requiere reformas integrales, tanto a nivel técnico como de infraestructuras.

Italia, junto con Turquía, acogerá la Eurocopa 2032, lo que supone una oportunidad de oro para poner en marcha proyectos de desarrollo de infraestructuras que tienen sus raíces en las «noches mágicas» del Mundial de 1990, según informa el diario español «AS».

Sin embargo, por el contrario, los turcos han mejorado notablemente sus instalaciones, desde el estadio Vodafone Park en Beşiktaş, pasando por el Ali Sami Yen en Galatasaray, hasta el Yeni Hatay en Antakya, entre otros. Mientras tanto, el futuro de los estadios italianos sigue sin estar claro, ya que parece que el Allianz de Turín, feudo de la Juventus, es el único capaz de cumplir con los estándares actuales.

Por otra parte, solo la Juventus cuenta con su propio estadio, junto con el Udinese (estadio Blu Energy), el Atalanta (estadio New Balance Arena) y el Sassuolo (estadio Mapei). En cuanto al Milan y el Inter, ambos han anunciado planes para construir un nuevo estadio San Siro. Por su parte, la Roma ha revelado un proyecto de estadio en Pietralata, y la Lazio en Flaminio. El Cagliari está logrando algunos avances, pero todos estos proyectos siguen sobre el papel y en fase de diseño, y ninguno de ellos ha comenzado aún.

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    La carrera contra el tiempo y las advertencias europeas

    Aunque aún faltan seis años para el campeonato europeo, ese plazo es demasiado corto para completar todos los trámites burocráticos y construir los nuevos estadios.

    El presidente de la Federación Europea de Fútbol, Aleksander Čeferin, lanzó una advertencia explícita a Italia tras su eliminación en la repesca de clasificación para el Mundial de 2026 ante Bosnia, afirmando: «Tenéis una de las peores infraestructuras futbolísticas de Europa. Espero que esté lista; de lo contrario, el torneo no se celebrará en Italia».

    El verdadero peligro radica en la posibilidad de que Turquía se convierta en el único país anfitrión, ya que Italia solo cuenta con un estadio que cumple los criterios de la UEFA, mientras que se requieren otros cinco.

    Para julio, los ayuntamientos de las ciudades deberán presentar documentación a la Federación Italiana de Fútbol, que anunciará a su nuevo presidente el 22 de junio de 2026, que demuestre el avance de las obras. A continuación, la Federación Italiana comenzará a debatir los estadios seleccionados con la UEFA en septiembre/octubre, y las obras de construcción se iniciarán efectivamente en marzo de 2027.

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    La lucha por el poder y la financiación

    Esto supone una auténtica carrera contra el reloj y una lucha de poder entre la Federación y el Gobierno. El éxito depende de la obtención de ingresos aún no materializados, empezando por el reconocimiento de los derechos de las apuestas deportivas, que se estiman en unos 200 millones de euros anuales, lo que permitirá desarrollar las infraestructuras, incluidos los centros de entrenamiento. También se espera avanzar en cuestiones fiscales mediante incentivos a la inversión y la creación de un fondo de inversión para convertir las infraestructuras deportivas en activos rentables, lo que reforzará la rentabilidad del fútbol y su posición en Italia.

    En una medida concreta, el ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, a través de su cuenta en las redes sociales, que la Corte de Cuentas ha nombrado a un comisionado especial para llevar a cabo los trámites finales necesarios para acoger la Eurocopa 2032, el ingeniero Massimo Cisa, encargado de proporcionar cinco estadios que cumplan los requisitos dentro del plazo fijado por la Unión Europea y según la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol.