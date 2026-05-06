Según la Gazzetta dello Sport, el delantero serbio y el campeón de la Serie A han mantenido cinco rondas de negociación sin llegar aún a un acuerdo de renovación.
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Tras cinco rondas de negociaciones sin acuerdo, el fichaje del delantero del Bayern parece inminente
Vlahovic aceptaría renovar solo dos años y bajar su salario, pero club y jugador aún discrepan sobre bonificaciones y prima de firma.
Con unos ingresos netos de unos 12 millones de euros, el jugador de 26 años es uno de los mejor pagados de la primera división italiana.
Su contrato, firmado en 2022 con la “Vecchia Signora” procedente de la Fiorentina por 85 millones de euros, vence este verano, así que podría marcharse gratis.
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El FC Bayern también muestra interés por Dusan Vlahovic
El AC Milan y otros clubes italianos han mostrado interés en el delantero serbio, que suma 41 partidos con su selección.
En la Säbener Straße podría reemplazar a Nicolas Jackson, quien volverá al Chelsea tras su cesión. Detrás de Harry Kane, el serbio de 26 años empezaría como suplente, aunque el inglés, con 32 años, ya no es un juvenil.
Esta temporada ha marcado siete goles y dado dos asistencias en 20 partidos oficiales. Una larga lesión en los aductores le mantuvo de baja hasta su regreso el 21 de marzo contra el Sassuolo. Recientemente anotó en el 1-1 ante el Hellas Verona.