Tras anular el gol... El catalán elogia el vídeoarbitraje y la actuación del árbitro en el partido del Atlético

La actuación arbitral de Mateo Busquets Ferrer en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid recibió elogios del exárbitro internacional Barrenchia Monteiro, en su valoración publicada en el diario Mundo Deportivo, tras el emocionante enfrentamiento que enfrentó a ambos equipos en la jornada 30 de La Liga.

El Barcelona logró una victoria in extremis a domicilio, tras un partido que se mantuvo igualado hasta los últimos minutos, antes de que Robert Lewandowski marcara el gol de la victoria en el minuto 87, dando a su equipo tres valiosos puntos que consolidaron su liderato con 76 puntos, a 7 puntos del Real Madrid, mientras que el Atlético se quedó con 57 puntos en cuarta posición.