Tras Alemania e Italia: al parecer, otra gran potencia se ha interesado por la estrella de la selección sub-21 Nicolo Tresoldi

Tresoldi nació en Cerdeña y se crió inicialmente en Italia. De joven, se mudó con sus padres a Hannover y jugó al fútbol en las categorías inferiores del Hannover 96, equipo de la segunda división. A los 18 años, en 2022, obtuvo la nacionalidad alemana y debutó ese mismo mes con la selección sub-19 de la DFB. Desde entonces juega con la camiseta con el águila en el pecho, aunque Italia sigue mostrando interés por él.

Sobre un posible cambio a la Squadra Azzurra, Tresoldi declaró en octubre a Sky Sports Italia: «Las normas lo permiten y mi teléfono está encendido. Si Gattuso (seleccionador de Italia, nota del editor) quisiera hablar conmigo, me haría mucha ilusión». Sin embargo, añadió: «Pero por ahora juego con Alemania, he tomado esa decisión, aunque solo sea con la sub-21. Me siento muy a gusto».