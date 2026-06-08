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«Trabajar con Pep Guardiola puede hacerte grande o hundirte»: Rayan Cherki podría convertirse en el nuevo Kevin De Bruyne del Manchester City tras aprender de un entrenador exigente
El efecto Pep Guardiola en Cherki
Cherki, ya considerado un gran talento europeo, ha elevado su disciplina táctica tras fichar por la Premier League. Clichy, exlateral del City y asistente de Thierry Henry en la sub-23 francesa, explica que el jugador de 22 años debió adaptarse a las exigencias del fútbol de élite tras años de brillar en categorías juveniles.
En el Lyon podía omitir tareas defensivas gracias a su enorme talento ofensivo, pero en el City debió asumir todas las fases del juego. «Trabajar con Pep puede hacerte grande o hundirte. Es sencillo: si escuchas y sigues lo que él quiere, con la calidad de Rayan llegarás lejos. Pero si no comprendes lo que pide o no quieres seguir su camino, puedes romper esa relación», afirmó Clichy en su columna de la BBC al hablar del desarrollo del joven.
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A la altura de De Bruyne
Clichy cree que, si Cherki sigue mejorando sin balón, su creatividad no tendrá límites. Añade que, cuando un entrenador confía en un jugador defensivamente, le da más libertad creativa para dominar los partidos.
«Rayan siempre ha sido un talento excepcional, pero hay que entender que el fútbol es algo más que tener el balón: también hay que trabajar sin él», añadió Clichy. «Siempre pensé que, si lo conseguía, se ganaría la confianza de sus entrenadores y podríamos estar ante un jugador con cifras cercanas a las de Kevin de Bruyne».
Esta proyección como asistente coincide con sus números: en su brillante temporada de debut en el Etihad Stadium marcó 10 goles y dio 15 asistencias.
Grandes elogios desde el seno del equipo francés
Warren Zaire-Emery, joven estrella del París Saint-Germain, calificó el talento de Cherki de «genial» y reconoció que el equipo queda asombrado en los entrenamientos.
Al hablar de su experiencia en la cancha con el jugador del City, el centrocampista de 20 años afirmó: «No solo me impresiona a mí, impresiona a todos. A veces hace jugadas que ni él mismo sabe cómo las hace. ¡Es simplemente genial! Cuando tienes a un jugador como Rayan, tienes que darle el balón, siempre es decisivo, así que es un jugador increíble». Este elogio indica que Cherki podría tener un papel más relevante en Les Bleus de cara al Mundial.
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Sin límites para la nueva estrella de Francia
Guardiola deja el Manchester City y, tras él, queda un Cherki que ha madurado rápido. A sus 22 años aún se desarrolla, pero la base adquirida en su única temporada con Pep le fija un techo muy alto.
Clichy concluyó: «Solo ha tenido una temporada con Pep, pero si mantiene ese nivel, no hay límites para él». Con un gran torneo por delante, Cherki podría convertirse en la próxima superestrella mundial de Francia.