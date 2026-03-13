Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Moreno Torricelli of Juventus celebrates his teams victoryGetty Images Sport

Traducido por

Torricelli: «La Juventus de Spalletti ha vuelto a hacer soñar a los aficionados. Sobre la Champions de 1996 y Vialli...»

El ex lateral habla sobre el Juventus actual y el suyo, que lo ganó todo.

Moreno Torricelli, ex lateral de laJuventus, habla ante los micrófonos de Radio Bianconera. Torricelli jugó con la camiseta bianconera de 1992 a 1998 (230 partidos, 3 goles), ganándolo todo: 3 Scudetti, 1 Copa de Italia, 2 Supercopas de Italia, 1 Liga de Campeones, 1 Copa Intercontinental, 1 Supercopa de Europa y 1 Copa de la UEFA. A continuación, los pasajes más interesantes de la entrevista.   

¿Conseguirá la Juventus de Luciano Spalletti clasificarse para la Champions League? 

«Espero que sí. Tiene todas las cartas en regla para alcanzar el objetivo mínimo de la temporada. Estamos en una situación en la que seguramente habrá que sudar hasta el último día. Pero creo que, por calidad, podemos hacerlo bien. Hay que clasificarse para la Champions». 

  • Sobre la gestión del grupo por parte de Spalletti: 

    «El abrazo que se dieron tras el gol de Thuram es significativo. Significa que el grupo está muy unido, que están trabajando bien. De hecho, desde que llegó el señor Spalletti, la Juve ha cambiado de marcha, quizá solo ha fallado en un par de partidos. Pero ha vuelto a hacer soñar a los aficionados, que es lo más importante. La singularidad y la unión del grupo es lo que marca la diferencia, cuando hay que echarse una mano, ahí es donde surge el grupo. Esto me da esperanzas para la Champions». 

    La Champions League ganada en 1996:

    «Sí, haber tenido la suerte de formar parte de un grupo, de un equipo en el que lo ganamos todo, sin duda en el imaginario de los aficionados comunes eres un icono. Nos llena de orgullo, no solo a mí, sino a todos los compañeros. Tenemos un chat, Champions 96, donde nos reímos, bromeamos y nos saludamos. Es bonito cuando consigues entrar en la historia de un club como la Juventus. Es mucho, muchísimo». 

    Sobre Gianluca Vialli: 

    «Gianluca, como siempre he dicho, fue uno de los grandes artífices de aquella Juve. Era nuestro capitán y, junto con Lippi, consiguieron, con la ayuda de todos nosotros, crear esa unidad de intenciones entre el vestuario, el club y el entrenador. Realmente, el único gran líder que he tenido en todos los sentidos ha sido Gianluca. Fue un verdadero maestro para mí y creo que también para muchos de mis compañeros».

    • Anuncios
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0