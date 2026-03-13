Torino-Parma, las notas de CM: ¡Simeone y Vlasic, qué pareja! Pellegrino, decisivo

TURÍN

El Torino, tras una primera parte con algunas dificultades, se impuso con autoridad al rival en la segunda y se llevó a casa una victoria más que merecida. Los mejores en el campo fueron Vlasic y Simeona, mientras que desde el banquillo se volvió a ver al Zapata de antaño.

Paleari 6: algunos errores en el gol encajado, por lo demás su actuación fue suficiente.

Coco 6: se muestra sólido en defensa, cerrando bien los espacios y participando también en la salida del balón.

Ismajli 6,5: marca bien a Oristanio, echando también una mano en la banda.

Ebosse 6: en la primera parte tuvo algunos problemas con Pellegrino, mientras que en la segunda parte logró encontrar mejor el ritmo del juego.

(desde el minuto 48 de la segunda parte, Marianucci: s.v.)

Pedersen 6: partido en general aceptable, bien metido en el juego.

Ilkhan 7: marca su primer gol y cuela un partido convincente.

(min. 30' 2.ª parte: Prati 6: buena entrada en el campo, ayuda bien en la fase defensiva.)

Gineitis 6: partido, en general, aceptable; quizá podría haber arriesgado con alguna jugada más elaborada.

Obrador 6,5: juega abierto por la izquierda, aportando mucho en las superposiciones a C. Adams.

Vlasic 7,5: líder en el centro del campo, forma un buen muro en fase de repliegue y se lanza al contraataque vertical con gran velocidad. Siempre muy valioso para el juego del equipo.

(desde el minuto 48 de la segunda parte, Anjorin: s.v.)

Adams 7: partido de gran intensidad. Siempre en el centro de la acción, recupera muchos balones y hace que el equipo se relance bien. Sella su actuación con una asistencia perfecta para el tercer gol.

(min. 17 de la 2ª parte, Zapata 7: por fin un partido convincente del delantero, que muestra toda su fuerza con un gol muy bonito desde lejos.)

Simeone 7,5: siempre peligroso en fase ofensiva, primero abre el marcador y luego realiza una gran jugada en el tercer gol, lo que confirma el excelente estado físico del jugador.

(min. 30 de la segunda parte, Kulenovic 6,5: se incorporó bien al partido y se mostró peligroso a los pocos minutos de salir al campo con un excelente disparo a puerta.)

Entrenador: D'Aversa 7: El Torino gana y convence. Tras una primera parte con altibajos, en la segunda toma el control total del campo y se impone con carácter al rival. Desde el banquillo, D'Aversa saca a un Zapata en gran estado de forma y a un Kulenovic en plena forma.