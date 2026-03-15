«Tonto y demasiado motivado»: Stefan Effenberg reprende a un jugador del FC Bayern

Jackson, que había sido elegido para ocupar el centro de la delantera del Bayern en lugar del lesionado Harry Kane, le hizo un flaco favor a su equipo en el BayArena en el minuto 42: en el círculo central, pisó de lleno el pie de su rival Martin Terrier con un paso largo y fue amonestado por ello por el árbitro Christian Dingert (45). Tras la intervención del VAR, volvió a ver la jugada en el monitor y mandó directamente al senegalés a las duchas.

Effenberg criticó en el programa «Doppelpass» de Sport1 la decisión de Dingert y la acción de Jackson: «Tiene buena visión y espero de un árbitro de primer nivel que no juzgue la jugada con una tarjeta amarilla, sino directamente con una roja. Pero la pregunta que se plantea aquí es: ¿por qué Jackson se comporta de forma tan estúpidamente exaltada en el círculo central? Si yo fuera entrenador, me enfadaría muchísimo».

La curva de forma de Jackson había ido al alza últimamente. Así que no sumó más puntos en el duelo contra el Werkself; en cambio, es probable que se pierda varios partidos de la Bundesliga por sanción.