El ex capitán del Bayern de Múnich, Stefan Effenberg (57), ha criticado duramente al delantero del FCB Nicolas Jackson (24) por la tarjeta roja que recibió en el partido estrella de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen (1-1). Además, el exfutbolista profesional afirmó que el presidente honorario Uli Hoeneß (74) se había pasado de la raya con sus críticas al árbitro tras el pitido final.
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«Tonto y demasiado motivado»: Stefan Effenberg reprende a un jugador del FC Bayern
Jackson, que había sido elegido para ocupar el centro de la delantera del Bayern en lugar del lesionado Harry Kane, le hizo un flaco favor a su equipo en el BayArena en el minuto 42: en el círculo central, pisó de lleno el pie de su rival Martin Terrier con un paso largo y fue amonestado por ello por el árbitro Christian Dingert (45). Tras la intervención del VAR, volvió a ver la jugada en el monitor y mandó directamente al senegalés a las duchas.
Effenberg criticó en el programa «Doppelpass» de Sport1 la decisión de Dingert y la acción de Jackson: «Tiene buena visión y espero de un árbitro de primer nivel que no juzgue la jugada con una tarjeta amarilla, sino directamente con una roja. Pero la pregunta que se plantea aquí es: ¿por qué Jackson se comporta de forma tan estúpidamente exaltada en el círculo central? Si yo fuera entrenador, me enfadaría muchísimo».
La curva de forma de Jackson había ido al alza últimamente. Así que no sumó más puntos en el duelo contra el Werkself; en cambio, es probable que se pierda varios partidos de la Bundesliga por sanción.
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Effenberg sobre Hoeneß: «Uli se ha pasado un poco»
Sin embargo, Dingert no solo provocó el enfado de muchos aficionados y personas implicadas por su valoración inicial de la jugada de Jackson. Se anularon dos goles del Bayern y, además, Luis Díaz, que ya había recibido una tarjeta amarilla, fue expulsado con doble amarilla por una supuesta simulación. Una decisión que Dingert calificó más tarde de errónea y dela que reconoció su error.
Pero para entonces, el árbitro ya se había ganado la ira del presidente del Bayern, Uli Hoeneß. Este arremetió en el diario Bild: «Es la peor actuación de un equipo arbitral que he visto nunca en un partido de la Bundesliga». Palabras que, para Effenberg, fueron demasiado lejos: «Uli se ha pasado un poco».
En general, la ira bávara por la actuación de Dingert el domingo aún no se había calmado. El campeón récord presentó una apelación contra la suspensión automática de un partido impuesta a Díaz. Y Herbert Hainer (71), sucesor de Hoeneß en el cargo de presidente, se quejó: «Normalmente no comento sobre los árbitros, pero esta vez tuvo un mal día. En Baviera se dice de algo así: “Satz mit x, eso no fue nada”».
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Jugadores Posición Edad Manuel Neuer Portero 39 años Sven Ulreich Portero 37 años Raphael Guerreiro Defensa 32 años Leon Goretzka Centrocampista 31 años