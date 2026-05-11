Desde que asumió el cargo, Eberl logró retener a jugadores clave como Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano y Jamal Musiala, aunque ello implicó millonarios aumentos salariales. El caso de Davies se vuelve delicado por su creciente historial médico.

El canadiense sufrió una rotura de ligamentos cruzados poco después de renovar y, desde entonces, no ha recuperado su mejor nivel. Ahora encadena su tercera lesión muscular desde el regreso en febrero. «Es muy duro, sobre todo para él y también para nosotros», admitió el director deportivo, Christoph Freund. «Nunca ha logrado coger ritmo. Es doloroso y, desde luego, para él también es una fase difícil a nivel mental en estos momentos».

Incluso antes de estas costosas renovaciones, Eberl no lo tuvo fácil en el club más laureado de Alemania. El presidente honorario Uli Hoeneß admitió el otoño pasado que existían fricciones internas y que Eberl era «bastante susceptible» en las discusiones.

La orden de fichajes en préstamo del patrón del club y poderoso miembro del consejo de supervisión al final del pasado mercado de verano también generó numerosos debates públicos. Eberl esperaba fichar a un jugador importante con los fondos de la venta de Kingsley Coman, pero Hoeneß impuso la fórmula de la cesión. Así llegó Nicolas Jackson del Chelsea por un récord de 16,5 millones de euros.