Uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones es el Bayern de Múnich, un equipo que Luca Toni conoce bien, ya que jugó en él de 2007 a 2010, ganando una liga, una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania. El exdelantero ha hablado del equipo actual, en el que ve similitudes con su Bayern: «En comparación con cuando yo jugaba, no hay diferencias; siempre han tenido la mentalidad y el ADN del ganador. Son los aspectos que los más veteranos del grupo explican a los recién llegados. Kane es un jugador completo —explica Toni a los micrófonos de Prime Video—, uno de los pocos delanteros que lo son de verdad. Tiene personalidad, técnica, regate y facilidad de juego. Me gusta su astucia, juega en las mismas zonas que a mí me gustaban; por ejemplo, lo veo a menudo en el primer palo».
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Toni: «Soy un poco malicioso y voy al grano: digo que a algunos directores y ojeadores les conviene fichar jugadores en el extranjero»
«EL FÚTBOL JUVENIL ITALIANO NECESITA UNA REFORMA»
Luca Toni pasó luego a centrarse en la situación actual del fútbol italiano, entre el riesgo de que la selección se pierda otro Mundial y el trabajo que se está realizando en las categorías inferiores: «Lo importante no es llegar al Mundial, sino ir no solo por ir. El fútbol juvenil italiano necesita una reforma; nunca se intenta ir al Mundial con el objetivo de quedar al menos entre los ocho primeros. Voy a ser duro y diré que a algunos directores y a algunos agentes les conviene fichar jugadores en el extranjero. Soy malicioso, y para mí el juego es superior. Algunos clubes importantes gastan mucho en los primeros equipos y muy poco en las categorías inferiores; hay algunos entrenadores de cantera que tienen dos o tres trabajos porque los clubes donde trabajan les pagan poco».