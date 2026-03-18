Uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones es el Bayern de Múnich, un equipo que Luca Toni conoce bien, ya que jugó en él de 2007 a 2010, ganando una liga, una Copa de Alemania y una Supercopa de Alemania. El exdelantero ha hablado del equipo actual, en el que ve similitudes con su Bayern: «En comparación con cuando yo jugaba, no hay diferencias; siempre han tenido la mentalidad y el ADN del ganador. Son los aspectos que los más veteranos del grupo explican a los recién llegados. Kane es un jugador completo —explica Toni a los micrófonos de Prime Video—, uno de los pocos delanteros que lo son de verdad. Tiene personalidad, técnica, regate y facilidad de juego. Me gusta su astucia, juega en las mismas zonas que a mí me gustaban; por ejemplo, lo veo a menudo en el primer palo».







